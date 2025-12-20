MENÜ
Am Samstag musste die Polizei eine Fahrbahn auf der A 72 bei Pirk sperren.
Am Samstag musste die Polizei eine Fahrbahn auf der A 72 bei Pirk sperren. Bild: Daniel Karmann/dpa
Plauen
A 72 bei Plauen: Stau im Weihnachtsverkehr Richtung Bayern
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
In Richtung Hof ist es in den Mittagsstunden am Samstag zu einem längeren Stau gekommen. Das ist der Grund.

Auf der A 72 ist es am Samstag in Höhe der Anschlussstelle Weischlitz in Richtung Hof zu größeren Behinderungen im Weihnachtsverkehr gekommen. Laut Erstinformationen der Polizei war der Grund dafür ein Pkw, der aufgrund einer Panne im Bereich der Autobahn liegengeblieben ist. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel musste daraufhin der rechte...
Mehr Artikel