Abriss eines Mahnmals der Plauener Industriekultur: Hier geschah im Ersten Weltkrieg das schwerste Unglück in der deutschen Rüstungsindustrie

Mehr als 300 Menschen verloren damals ihr Leben. In einem Vortrag stellt Historiker Gerd Naumann Ursachen, Hergang und Folgen dieser Katastrophe in den Mittelpunkt.

Am 19. Juli 1918 kam es in Plauen zum schwersten Unglück in der deutschen Rüstungsindustrie während des Ersten Weltkrieges. Es geschah in der damaligen Kartuschieranstalt im Plauener Westend. Dort war ein verheerendes Feuer ausgebrochen, dem mehr als 300 Menschen, vor allem junge Frauen und Mädchen, zum Opfer fielen. Sie hatten für AEG...