Mehr als 300 Tote: Brandkatastrophe in Munitionsfabrik wühlt die Plauener auch mehr als 100 Jahre später noch auf

Vor allem junge Frauen starben bei dem Unglück am 19. September 1918. Ihr Schicksal bewegt die Vogtländer bis heute. Ein Historiker enthüllte jetzt neue Details über das verheerende Feuer.

Das Unglück am 19. Juli 1918 in der Kartuschierfabrik im Plauener Westend hat sich eingebrannt. Mehr als 300 Menschen starben. „Es gehört zu den Ereignissen, die einen nicht mehr loslassen", sagt Gerd Naumann.