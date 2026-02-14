MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Mehr als 300 Tote: Brandkatastrophe in Munitionsfabrik wühlt die Plauener auch mehr als 100 Jahre später noch auf

Auf riesiges Interesse stieß vor wenigen Tagen ein Vortrag in der Fabrik der Fäden über das Brandunglück 1918 im Plauener Westend.
Auf riesiges Interesse stieß vor wenigen Tagen ein Vortrag in der Fabrik der Fäden über das Brandunglück 1918 im Plauener Westend. Bild: Ellen Liebner
Auf riesiges Interesse stieß vor wenigen Tagen ein Vortrag in der Fabrik der Fäden über das Brandunglück 1918 im Plauener Westend.
Auf riesiges Interesse stieß vor wenigen Tagen ein Vortrag in der Fabrik der Fäden über das Brandunglück 1918 im Plauener Westend. Bild: Ellen Liebner
 7 Bilder
Plauen
Mehr als 300 Tote: Brandkatastrophe in Munitionsfabrik wühlt die Plauener auch mehr als 100 Jahre später noch auf
Von Peter Albrecht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor allem junge Frauen starben bei dem Unglück am 19. September 1918. Ihr Schicksal bewegt die Vogtländer bis heute. Ein Historiker enthüllte jetzt neue Details über das verheerende Feuer.

Das Unglück am 19. Juli 1918 in der Kartuschierfabrik im Plauener Westend hat sich eingebrannt. Mehr als 300 Menschen starben. „Es gehört zu den Ereignissen, die einen nicht mehr loslassen“, sagt Gerd Naumann.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14.02.2026
4 min.
„Wir haben uns Mühe gegeben“: Bäckerei und Café im Vogtland schließen nach über 100 Jahren - aber es gibt Hoffnung
Am 28. Februar bäckt Hermann Frisch das letzte Mal für seine Kunden Brot und Semmeln. Der Bäckermeister geht nach 52 Arbeitsjahren in Rente. Damit enden 133 Jahre Familientradition.
52 Arbeitsjahre und jede Nacht am Backofen. Das ist die Lebensleistung von Hermann Frisch. Jetzt geht der fast 70-Jährige in Rente. Das Dorf Grünbach hat keinen Bäcker mehr. Aber Hoffnung bleibt.
Cornelia Henze
14:00 Uhr
2 min.
Abend mit Mitch Ryder: Rocklegende live in Lichtentanne bei Zwickau
Mitch Ryder kommt nach Lichtentanne.
Ryder bleibt eine feste Größe im Rock. Am 17. Februar steht er auf der Bühne des Kulturzentrums „St. Barbara“. Welche musikalische Reise erwartet die Besucher?
Lutz Kirchner
02.02.2026
2 min.
Abriss eines Mahnmals der Plauener Industriekultur: Hier geschah im Ersten Weltkrieg das schwerste Unglück in der deutschen Rüstungsindustrie
Die Ruine der ehemaligen Kartuschieranstalt wird derzeit abgerissen.
Mehr als 300 Menschen verloren damals ihr Leben. In einem Vortrag stellt Historiker Gerd Naumann Ursachen, Hergang und Folgen dieser Katastrophe in den Mittelpunkt.
Bernd Jubelt
14.02.2026
2 min.
Nun auch in der Gegenrichtung: Nur noch Tempo 80 auf der B 93 bei Zwickau erlaubt
Auch stadtauswärts gilt auf der B 93 bei Zwickau nun Tempo 80.
Seit dieser Woche gilt nach dem Ortsausgang Zwickau Richtung Norden nicht mehr Tempo 130. Warum wird die zulässige Höchstgeschwindigkeit erst jetzt gedrosselt?
Jim Kerzig
21.01.2026
5 min.
Erst Glühlampenwerk, dann Dako: Nach 115 Jahren verschwindet ein Stück Plauener Industriegeschichte
 7 Bilder
Die Dako-Ruine im Plauener Westend wird in diesen Tagen abgerissen.
Seit Jahren ist die Brache an der Ricarda-Huch-Straße nicht nur Anwohnern ein Dorn im Auge. Jetzt wird sie dem Erdboden gleichgemacht. In ihren Mauern spielte sich eine der größten Tragödien in der Plauener Geschichte ab.
Peter Albrecht
14:04 Uhr
5 min.
Analysen: Moskau hat Nawalny mit Pfeilgift getötet
Deutschland, Großbritannien, Schweden und die Niederlande werfen Russland nach Analysen sterblicher Überreste Alexej Nawalnys vor, den Kremlkritiker mit einem starken Nervengift getötet zu haben.
Kremlkritiker Nawalny starb vor zwei Jahren in einer Strafkolonie. Die Behörden sprachen von einer natürlichen Todesursache. Deutschland und andere Europäer berichten nun etwas ganz anderes.
Jörg Blank und André Ballin, dpa
Mehr Artikel