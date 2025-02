Abrissarbeiten in Weischlitz nahe dem Globus-Markt: Das steckt dahinter

Für ein Neubauprojekt haben auf dem Gelände des Handelskonzerns die Abbrucharbeiten begonnen.

Am ehemaligen Kartoffellager in Weischlitz haben die Abrissarbeiten begonnen. Das Gebäude nahe dem Globus-Markt soll dem Firmenneubau von ZT Tuning weichen. Das Unternehmen, das bisher in Plauen und Syrau ansässig ist, will dort ab 2026 Bauteile für Simson-Mopeds herstellen. Für das Grundstück, auf dem die Ruine steht, hatte Globus jahrelang...