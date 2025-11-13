Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Abschied mit vielen Emotionen: Plauener Familie spendet ihre Fichte für den Weihnachtsmarkt – „sie ist mit uns zusammen alt geworden“

Lothar Petermann hat sich die letzten Jahrzehnte gut um die etwa 50 Jahre alte Fichte gekümmert.
Lothar Petermann hat sich die letzten Jahrzehnte gut um die etwa 50 Jahre alte Fichte gekümmert. Bild: Ellen Liebner
Der Nadelbaum wird für den Transport zum Altmarkt vorbereitet.
Der Nadelbaum wird für den Transport zum Altmarkt vorbereitet. Bild: Ellen Liebner
Der Nadelbaum war in der Kleingartensiedlung die letzten Jahren ein echter Hingucker.
Der Nadelbaum war in der Kleingartensiedlung die letzten Jahren ein echter Hingucker. Bild: Ellen Liebner
Am frühen Nachmittag kam der Weihnachtsbaum auf dem Altmarkt an.
Am frühen Nachmittag kam der Weihnachtsbaum auf dem Altmarkt an. Bild: Ellen Liebner
Lothar Petermann hat sich die letzten Jahrzehnte gut um die etwa 50 Jahre alte Fichte gekümmert.
Lothar Petermann hat sich die letzten Jahrzehnte gut um die etwa 50 Jahre alte Fichte gekümmert. Bild: Ellen Liebner
Der Nadelbaum wird für den Transport zum Altmarkt vorbereitet.
Der Nadelbaum wird für den Transport zum Altmarkt vorbereitet. Bild: Ellen Liebner
Der Nadelbaum war in der Kleingartensiedlung die letzten Jahren ein echter Hingucker.
Der Nadelbaum war in der Kleingartensiedlung die letzten Jahren ein echter Hingucker. Bild: Ellen Liebner
Am frühen Nachmittag kam der Weihnachtsbaum auf dem Altmarkt an.
Am frühen Nachmittag kam der Weihnachtsbaum auf dem Altmarkt an. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Abschied mit vielen Emotionen: Plauener Familie spendet ihre Fichte für den Weihnachtsmarkt – „sie ist mit uns zusammen alt geworden“
Von Louise Wappler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Fast fünf Jahrzehnte lang war die Fichte fester Teil eines Familiengartens. Jetzt verlässt sie ihn – und wird zum Mittelpunkt des weihnachtlichen Trubels auf dem Altmarkt.

Der Herbst verabschiedet sich, die Temperaturen fallen und die Adventswochen rücken immer näher. Auch Plauen stimmt sich auf die gemütlichste Zeit des Jahres ein, denn ab dem 25. November ist es wieder so weit. Dann duftet es auf dem Altmarkt nach Glühwein und gebrannten Mandeln, die große Pyramide dreht sich wieder und Besucher schlendern...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
12:57 Uhr
3 min.
1.600 Öl-, Gas- und Kohle-Lobbyisten auf UN-Klimagipfel
Das Verbrennen von Öl befeuert die Erderhitzung. (Archivbild)
Weil die Menschen zu viel Kohle, Öl und Gas verbrennen, heizt sich der Planet gefährlich auf. Doch die Industrie, die damit Geld verdient, will Einfluss behalten - auch auf der Klimakonferenz.
13.11.2025
2 min.
Motorstottern im Erzgebirge: So geht es nach Super-Verkaufsstopp an Tankstelle weiter
An der Star-Tankstelle in Stollberg soll wieder Normalbetrieb einziehen.
Wegen Wasser im Super-Kraftstoff hatten Autofahrer nach dem Tanken an der Stollberger Star Probleme bekommen. Inzwischen gibt es neue Erkenntnisse.
Michael Urbach
02.11.2025
3 min.
Fichte für Weihnachtsmarkt in Leipzig kommt aus dem Vogtland: Der Spender des Baums ist prominent
Die Fichte für den Weihnachtsmarkt in Leipzig misst 22 Meter und wiegt vier Tonnen.
In der Nähe von Kottenheide wurde der Baum von der Firma Waldwirtschaft Jacob gefällt. Am Montag wird er in Leipzig aufgestellt und geschmückt.
Eckhard Sommer
12:57 Uhr
2 min.
Festnahmen nach Tod von Mutter und Kindern in Türkei-Urlaub
Streetfood und gerade die gefüllten Muscheln gehören für viele zu einem Besuch in Istanbul dazu. (Symbolbild)
Der Istanbul-Urlaub einer Familie aus Deutschland endet in der Katastrophe. Eine Mutter und ihre zwei Kinder sterben nach einem typischen Sightseeing-Tag. Ermittler haben einen Verdacht.
05.11.2025
3 min.
Blitzaktion im Erzgebirge: Weihnachtsbaum steht in Windeseile auf dem Marktplatz
Der Weihnachtsbaum ziert seit Mittwoch den Marienberger Markt.
Gerade mal eineinhalb Stunden hat es gedauert, den Baum zu fällen, zu verladen, zu transportieren und aufzustellen. Dass es in diesem Jahr so schnell ging, hat mehrere Gründe.
Georg Müller
Mehr Artikel