Abschied mit vielen Emotionen: Plauener Familie spendet ihre Fichte für den Weihnachtsmarkt – „sie ist mit uns zusammen alt geworden“

Fast fünf Jahrzehnte lang war die Fichte fester Teil eines Familiengartens. Jetzt verlässt sie ihn – und wird zum Mittelpunkt des weihnachtlichen Trubels auf dem Altmarkt.

Der Herbst verabschiedet sich, die Temperaturen fallen und die Adventswochen rücken immer näher. Auch Plauen stimmt sich auf die gemütlichste Zeit des Jahres ein, denn ab dem 25. November ist es wieder so weit. Dann duftet es auf dem Altmarkt nach Glühwein und gebrannten Mandeln, die große Pyramide dreht sich wieder und Besucher schlendern...