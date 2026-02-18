Abschluss der Fünften Jahreszeit: Carnevalisten bringen Plauener Rathausschlüssel zurück

Plauen
Traditionell bekam die Plauener Stadtverwaltung am Aschermittwoch Besuch von den vogtländischen Carnevalisten. Es gab Grund zum Anstoßen.
Auf den achtjährigen Luca Richter wartete am Aschermittwoch eine besondere Aufgabe: Gemeinsam mit Vertretern des Vereins Vogtländischer Carnevalisten (VVC) war der Junge ins Rathaus gekommen, um zum Ende der Fünften Jahreszeit traditionell den Rathausschlüssel zurückzubringen. Der Achtjährige ist seit frühester Kindheit im VVC aktives...
