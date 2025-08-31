Achtung Baustelle: Zwei Straßen in Plauen neu gesperrt

Am Montag und Mittwoch treten im Stadtgebiet von Plauen Straßensperrungen neu in Kraft. Betroffen sind zwei viel genutzte Durchfahrtsstraßen.

Wenn Kräne ein Zeichen für gute Konjunktur sind, geht es offenbar aufwärts in Plauen: Weil zwei der Hebe-Anlagen neu aufgestellt werden, kommt es im Stadtgebiet in der kommenden Woche zu neuen Straßensperrungen. Betroffen ist ab Montag die Chamissostraße, am Mittwoch zusätzlich die Straße Komturhof.