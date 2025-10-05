Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Achtung Baustellen: Diese Straßen sind mit Beginn der Herbstferien in Plauen gesperrt

Bild: Tilo Steiner
Bild: Tilo Steiner
Plauen
Achtung Baustellen: Diese Straßen sind mit Beginn der Herbstferien in Plauen gesperrt
Redakteur
Von Uwe Selbmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nicht nur die B 173 in Richtung Autobahn-Anschluss Plauen-Ost ist ab Montag dicht. Im Stadtgebiet beginnen weitere Arbeiten.

Mit Beginn der Herbstferien treten in Plauen neue Straßensperrungen in Kraft. Nicht nur wird wie angekündigt die Äußere Reichenbacher Straße (B173) als Zubringer zur A-72-Anschlussstelle Plauen-Ost gesperrt. Ab Montag ist auch die August-Bebel-Straße zwischen Goethe- und Martin-Luther-Straße stadteinwärts wegen Arbeiten an einer Gasleitung...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.10.2025
4 min.
Panorama-Hotel am Fichtelberg: Handwerker beklagen schlechte Zahlungsmoral nach der Übernahme
Das Panorama-Hotel in Oberwiesenthal gehört zu den größten Beherbergungsbetrieben im Erzgebirge.
„Freie Presse“ hat über Probleme nach der Übernahme des 125-Zimmer-Hauses durch die Inter-Spa-Gruppe aus Stuttgart berichtet. Nun fanden sich weitere Betroffene. Was der Hoteldirektor dazu sagt.
Kjell Riedel
20:00 Uhr
4 min.
Fußball-Benefizkick: Die „Ossis“ von Vogut gewinnen auch das Rückspiel gegen die Oberfranken
Die Vogut-Auswahl aus dem Vogtland (hier beim Einlauf) ging auch aus dem Rückspiel mit 4:2 als Sieger hervor.
Das Event am Donnerstag brachte die Kicker aus Oberfranken und dem Vogtland sowie ihre Fans zusammen. Mit einem beeindruckenden Startbetrag von knapp 3.000 Euro beginnt nun der Spendenmarathon. Der 4:2-Sieg der Gäste ist dabei eher nebensächlich.
Karsten Repert
20:02 Uhr
2 min.
Spanischer Ex-Europameister Jordi Alba beendet Karriere
Macht in Kürze Schluss: Spaniens Ex-Nationalspieler Jordi Alba (Archivbild)
Jordi Alba war einst ein Weltklasse-Linksverteidiger und spielt in Miami an der Seite von Lionel Messi. Damit ist bald Schluss.
06.10.2025
2 min.
In Chemnitzer Innenstadt schließt weiteres Geschäft
Das Geschäft, in dem Schuhe und Mode verkauft wurden, hat geschlossen.
Seit 2019 wurden in bester Lage Schuhe und Mode verkauft. Jetzt hat der Laden geschlossen.
Jana Peters
06.10.2025
3 min.
Vollsperrung des Autobahnzubringers vor den Toren Plauens: So lief der erste Tag mit Umleitung
Die B 173 ist seit Montag kurz nach dem Ortsausgang Plauen in Richtung A 72 Plauen-Ost gesperrt.
Neue XXL-Baustelle mit Vollsperrung des Autobahnzubringers zur A 72 Plauen-Ost und Ampelabschaltung an der Südinsel. Zu Wochenbeginn gab es für Autofahrer in Plauen gleich zwei Herausforderungen.
Bernd Jubelt
04.10.2025
4 min.
Fahrbahnsanierung auf der B 173 bei Plauen: Angekündigte Vollsperrung sorgt bereits im Vorfeld für Diskussionen
Die Hinweisschilder stehen bereits. Ab Montag ist die B 173 vor den Toren Plauens voll gesperrt.
Ab Montag ist die B 173 zwischen Plauen und der Autobahnanschlussstelle Plauen-Ost für drei Wochen gesperrt. Spekuliert wird über die Notwendigkeit der Bauarbeiten. Kritik gibt es auch am Zeitplan.
Bernd Jubelt
Mehr Artikel