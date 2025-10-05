Achtung Baustellen: Diese Straßen sind mit Beginn der Herbstferien in Plauen gesperrt

Plauen
Nicht nur die B 173 in Richtung Autobahn-Anschluss Plauen-Ost ist ab Montag dicht. Im Stadtgebiet beginnen weitere Arbeiten.
Mit Beginn der Herbstferien treten in Plauen neue Straßensperrungen in Kraft. Nicht nur wird wie angekündigt die Äußere Reichenbacher Straße (B173) als Zubringer zur A-72-Anschlussstelle Plauen-Ost gesperrt. Ab Montag ist auch die August-Bebel-Straße zwischen Goethe- und Martin-Luther-Straße stadteinwärts wegen Arbeiten an einer Gasleitung...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.