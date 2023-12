Adventskonzert in Elsterberg

Stimmungsvoll und weihnachtlich wird es am Sonntag in der Laurentiuskirche Elsterberg zugehen. Ein vielfältiges Programm erwartet die Zuhörer.

Am dritten Advent lädt Sarah Stamboltsyan, Kantorin des Evangelisch-Lutherischen Brückenkirchspiels Vogtland, zu einem Adventskonzert nach Elsterberg ein. In einem vielfältigen Programm können Konzertbesucher in der Laurentiuskirche den Elsterberger Kirchen- und Posaunenchor sowie die Flötistin aus Japan Miyu Sasayama erleben. Die...