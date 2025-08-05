Ärger um Altglas-Container in Plauen geht in eine neue Runde: „Das lasse ich mir nicht gefallen!“

Vor zwei Jahren verschwanden vielerorts im Vogtland Standorte für Altglas-Container – von einem Tag auf den anderen. So auch in der Possig. Bisher bestand Hoffnung auf eine Lösung. Doch nun gibt es eine Hiobsbotschaft.

Containerstandplatz Bonhoefferstraße: Müll. Containerstandplatz Seumestraße: acht herrenlose Einkaufswagen. Containerstandplatz Moritzstraße: Abfall, Möbel, Elektroschrott.