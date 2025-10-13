Alarmierung am Warntag: Sechs von 299 Sirenen im Vogtlandkreis haben geschwiegen

Plauen
Das Landratsamt hat eine Auswertung des bundesweiten Warntages vom 11. September vorgelegt. Landrat Hennigs Katastrophenschützer müssen bei immerhin 35 Sirenenanlagen auf Fehlersuche gehen.
Weitgehend, aber nicht komplett reibungslos ist der bundesweite Warntag am 11. September im Vogtlandkreis verlaufen. Zwar hat die Alarmierung über 293 der insgesamt 299 Sirenenanlagen, die es zwischen Neumark und Bad Brambach gibt, funktioniert. Doch sechs Sirenen versagten nach dem Auslösen ihren Dienst, statt die Bevölkerung übungsweise vor...
