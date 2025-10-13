Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Alarmierung am Warntag: Sechs von 299 Sirenen im Vogtlandkreis haben geschwiegen

Eine herkömmliche Motorsirene. Auch diese sind offenbar störanfällig.
Eine herkömmliche Motorsirene. Auch diese sind offenbar störanfällig. Bild: Jens Büttner/dpa
Eine herkömmliche Motorsirene. Auch diese sind offenbar störanfällig.
Eine herkömmliche Motorsirene. Auch diese sind offenbar störanfällig. Bild: Jens Büttner/dpa
Plauen
Alarmierung am Warntag: Sechs von 299 Sirenen im Vogtlandkreis haben geschwiegen
Von Ulrich Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Landratsamt hat eine Auswertung des bundesweiten Warntages vom 11. September vorgelegt. Landrat Hennigs Katastrophenschützer müssen bei immerhin 35 Sirenenanlagen auf Fehlersuche gehen.

Weitgehend, aber nicht komplett reibungslos ist der bundesweite Warntag am 11. September im Vogtlandkreis verlaufen. Zwar hat die Alarmierung über 293 der insgesamt 299 Sirenenanlagen, die es zwischen Neumark und Bad Brambach gibt, funktioniert. Doch sechs Sirenen versagten nach dem Auslösen ihren Dienst, statt die Bevölkerung übungsweise vor...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.09.2025
3 min.
Bundesweiter Warntag: Warum am Donnerstag im Vogtland nicht alle Sirenen auf einmal heulen
Im Vogtlandkreis ertönen die Sirenen am Warntag zwischen 11 und 11.15 Uhr.
Seit fünf Jahren findet am zweiten Donnerstag im September der bundesweite Warntag statt. Die Bevölkerung soll so für Gefahrenlagen und Warnszenarien sensibilisiert werden. Wie das im Vogtlandkreis vonstatten geht.
Daniela Hommel-Kreißl
15:40 Uhr
3 min.
Rüstungsindustrie: Minister will mehr Ansiedlungen in Sachsen
Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) besuchte am Mittwoch Firmen der Rüstungsbranche wie einen Hersteller von Militärfallschirmen in Ostsachsen.
Sachsens Wirtschaftsminister Panter wirbt für eine differenzierte Diskussion. Angesichts von Protesten gegen Rüstungsunternehmen müsse sich Sachsen entscheiden, ob es wirtschaftlichen Anschluss halten will.
Tobias Wolf
15:40 Uhr
1 min.
22-jähriger Mopedfahrer in Rosenbach weicht einem Auto aus und stürzt
In Rosenbach wurde ein Mopedfahrer verletzt.
Der Zweiradfahrer trägt leichte Verletzungen davon. Wie es dazu gekommen ist.
Lutz Kirchner
14.10.2025
4 min.
„Erzgebirgische Holzkunst geht krachen“: Kleiner Hersteller kämpft ums Überleben
Mirco Dost in seiner Holzkunstwerkstatt in Streckewalde. Die in Form einer Fichte gestalteten Schwibbögen sind sein Aushängeschild.
Die Anzahl der Hersteller erzgebirgischer Holzkunst geht seit Jahren zurück. Doch ist tatsächlich die gesamte Branche bedroht? Besuch bei einem, der jeden Tag zu kämpfen hat.
Georg Müller
04.10.2025
4 min.
Fehlalarme und zu leise Durchsagen bei Sirenen im Vogtland: „Wir können nicht ausschließen, dass Dritte die Anlage angesteuert haben“
Anfang September hat eine Sirene in Auerbach fälschlicherweise den Katastrophenalarm ausgelöst - kein Einzelfall bei elektrischen Sirenen.
Vor einem Monat heulte eine Sirene in Auerbach und versetzte die Bewohner in Alarmbereitschaft. Was war der Grund für den Fehlalarm? Ärger gibt es auch über die Qualität der Durchsagen. Woran das liegt.
Florian Wunderlich
14.10.2025
5 min.
Alter Vogtland-Gasthof lebt in neuem Glanz auf: „Das ganze Dorf hat schon reserviert“
Blick in den neuen Gasthof Schneidenbach mit der neuen Gastgeber-Familie. Am Mittwoch beginnt dort eine neue Zeitrechnung - unter dem Namen „Umama“.
Der Gasthof Schneidenbach war seit 1863 eine top Adresse, die letzten acht Jahre stand er leer. Wer jetzt Gaststätte und Saal betritt, traut seinen Augen nicht.
Gerd Möckel
Mehr Artikel