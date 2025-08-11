Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Alice, Aladdin und Wednesday: 16 Tipps, was die neue Spielzeit in Plauen und Zwickau für Familien bietet

Die „Addams Family“ kommt das vierte Mal aufs Tableau, weil die Nachfrage nicht abreißt.
Die „Addams Family“ kommt das vierte Mal aufs Tableau, weil die Nachfrage nicht abreißt. Bild: André Leischner/Archiv
Die „Addams Family“ kommt das vierte Mal aufs Tableau, weil die Nachfrage nicht abreißt.
Die „Addams Family“ kommt das vierte Mal aufs Tableau, weil die Nachfrage nicht abreißt. Bild: André Leischner/Archiv
Plauen
Alice, Aladdin und Wednesday: 16 Tipps, was die neue Spielzeit in Plauen und Zwickau für Familien bietet
Redakteur
Von Nicole Jähn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit den Jüngsten ins Konzert? Ein Stück für einen Mutter-Tochter-Abend? Die „Freie Presse“ hat 16 Tipps zusammengetragen, was die neue Spielzeit am Theater Plauen-Zwickau für Familien bietet.

Sommertheater, Kinderkonzerte und Idole: Der neue Spielplan des Theaters Plauen-Zwickau hält für Kinder, Jugendliche und Familien einiges bereit. Die „Freie Presse“ gibt einen Überblick, was neu ist und was aufgewärmt wird.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.05.2025
4 min.
Kult-Musical, Klassiker, Sparzwänge: Das bringt die neue Saison am Theater Plauen-Zwickau
Im Würgegriff von Sparzwängen? Das Musical „The Addams Family“ wird das vierte Mal aufs Programm gesetzt.
Die Auswirkungen der Sparzwänge zeigen sich ab der neuen Spielzeit auch im Programm des Theaters in Plauen und Zwickau. Welche Höhepunkte es gibt und welche Abstriche auf Zuschauer zukommen.
Nicole Jähn
13.08.2025
1 min.
„Vorhang auf!“ im Vogtlandtheater Plauen: Theater Plauen-Zwickau stellt die neue Spielzeit vor
Bei der Eröffnungsgala „Vorhang auf!“ werden Höhepunkte der Spielzeit präsentiert.
Das Theater Plauen-Zwickau gibt Ausblick auf Höhepunkte der neuen Saison: In einer Eröffnungsgala am 16. August stellt es die Spielpläne aller Sparten vor.
Michael Brandenburg
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
12.08.2025
3 min.
Klein-Erzgebirge: Darum sind die Stunden für die Augustusburg gezählt
Die Augustusburg ist bereits vom Schellenberg heruntergehoben worden, wartet auf ihren Abtransport. Oliver Weinhold zeigt noch einmal die Modellnummer des Objektes im Ausstellungsverzeichnis.
Nach sechs Jahrzehnten verlässt eines der legendärsten und größten Schaustücke die Miniaturwelt des Klein-Erzgebirges in Oederan. Gibt es Ersatz für das Modell vom Wahrzeichen des Erzgebirges?
Christof Heyden
08:00 Uhr
4 min.
Einer vom Bolzplatz, zwei von der Akademie: Wie ein internationales Trio zu den Fußballern des SSV Königshain-Wiederau fand
Illja Vanin, Iskander Temirtas, Kostiantyn Zhukov (v. l.) sind die drei Neuzugänge beim SSV Königshain-Wiederau.
Der Mittelsachsenligist hat in diesem Sommer drei Neuzugänge zu sich gelotst. Einen Erfolg durfte das Trio vor einigen Wochen schon in der Region bejubeln.
Robin Seidler
08:00 Uhr
1 min.
Sanierungen am Fachschulzentrum Freiberg-Zug: Neue Gelder bewilligt
Das Fachschulzentrum im Freiberger Stadtteil Zug.
Seit geraumer Zeit wird das marode Gebäude auf Vordermann gebracht. Nun wird eine weitere Etappe angegangen.
Wieland Josch
Mehr Artikel