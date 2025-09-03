Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Alkoholverbot in der Plauener Innenstadt: Was hat die Ausweitung der Verbotszone bisher gebracht?

Vor wenigen Wochen wurde das Alkoholverbot in Plauens Innenstadt ausgeweitet.
Vor wenigen Wochen wurde das Alkoholverbot in Plauens Innenstadt ausgeweitet. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Vor wenigen Wochen wurde das Alkoholverbot in Plauens Innenstadt ausgeweitet.
Vor wenigen Wochen wurde das Alkoholverbot in Plauens Innenstadt ausgeweitet. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Plauen
Alkoholverbot in der Plauener Innenstadt: Was hat die Ausweitung der Verbotszone bisher gebracht?
Redakteur
Von Claudia Bodenschatz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Juni hat der Plauener Stadtrat eine Erweiterung der innerstädtischen Zone beschlossen, in der kein Alkohol getrunken werden darf. Doch hat das was bewirkt?

In der Spitze sind es manchmal bis zu 20 Leute, sagt Kristin Schell. Von ihrem Arbeitsplatz aus, dem City Reisebüro in Plauen, hat sie einen guten Blick auf die Ecke Gottschaldstraße/Bahnhofstraße. Die Gruppen, die sich hier treffen, wollen keine Reise buchen. Sie treffen sich, um gemeinsam zu trinken – an den neuen Grenzen der erweiterten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.07.2025
4 min.
Reaktionen auf Ausweitung der Alkoholverbotszone in Plauen: „Das ist doch alles irre“
Thomas Götz vom Plauener Sportartikelgeschäft „Fair Play Sport“, das sich an der Bahnhofstraße nahe der künftigen Grenze der Alkoholverbotszone befindet.
Der Bereich in der Plauener Innenstadt, in dem in der Öffentlichkeit kein Alkohol getrunken werden darf, wird größer. Nach dem Stadtratsbeschluss reicht das Echo von Erleichterung bis Frust.
Swen Uhlig
24.06.2025
3 min.
Debatte um Ausweitung der Alkoholverbotszone in Plauen: „Wir sind dafür, obwohl wir wissen, dass wir das Problem nur verlagern“
Zonen-Hinweis am Rathaus: Ab hier darf in der Öffentlichkeit kein Alkohol getrunken werden.
An den öffentlichen Trinker-Treffs in Plauens Mitte werde gepöbelt und gepinkelt, heißt es. Die Stadträte reagieren und vergrößern den Alkoholverbotsbereich - vermutlich nicht zum letzten Mal.
Swen Uhlig
09:29 Uhr
3 min.
Kriege in Gaza und Ukraine: UEFA-Boss greift Politik an
Aleksander Ceferin
Aleksander Ceferin äußert sich zu ausführlich zu politischen Themen. Die Kriege in Gaza und der Ukraine beschäftigen den Funktionär. Zum Ausschluss von Sportlern hat er eine klare Meinung.
01.09.2025
2 min.
Rätsel um verschwundene Klage: Wie kann es sein, dass man vor Gericht muss und davon nichts erfährt?
In der Stadtverwaltung wisse man nichts von einer Klage des Freistaats, heißt es aus dem Plauener Rathaus.
Der Freistaat Sachsen hat Ende Juni beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht Klage gegen die Stadt Plauen eingereicht. Doch dort will man davon nichts wissen. Bei der Justiz ist man ratlos.
Swen Uhlig
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
09:40 Uhr
1 min.
Greiz: Hausflur mit Löschschaum ausgesprüht - Zeugen gesucht
Die Polizei in Greiz sucht Zeugen zu zwei Sachbeschädigungen.
Die Greizer Polizei sucht Zeugen zu zwei Sachbeschädigungen – auch im sächsischen Vogtland.
Daniela Hommel-Kreißl
Mehr Artikel