Alkoholverbot in der Plauener Innenstadt: Was hat die Ausweitung der Verbotszone bisher gebracht?

Plauen
Im Juni hat der Plauener Stadtrat eine Erweiterung der innerstädtischen Zone beschlossen, in der kein Alkohol getrunken werden darf. Doch hat das was bewirkt?
In der Spitze sind es manchmal bis zu 20 Leute, sagt Kristin Schell. Von ihrem Arbeitsplatz aus, dem City Reisebüro in Plauen, hat sie einen guten Blick auf die Ecke Gottschaldstraße/Bahnhofstraße. Die Gruppen, die sich hier treffen, wollen keine Reise buchen. Sie treffen sich, um gemeinsam zu trinken – an den neuen Grenzen der erweiterten...
