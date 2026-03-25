Alles auf Flugmodus: Falknerei Herrmann in Plauen startet in die Freiflugsaison

Nach dem Erfolg im letzten Herbst kehrt die Falkner-Doku #flugmodus mit einer neuen Folge zurück. Doch das ist nicht das einzige Highlight, auf dass sich Greifvogel-Fans freuen können.

Der Blick direkt in die Kamera lässt fast vermuten, dass das Steinkauz-Paar sehr wohl um deren Existenz weiß. Ein bisschen skeptisch schaut einer der kleinen Vögel in seiner Bruthöhle nach oben. Dort ist seit Kurzem eine Webcam installiert. Das Bild wird auf einen Monitor vor der Voliere der beiden Eulen im Mini-Format übertragen: „Big... Der Blick direkt in die Kamera lässt fast vermuten, dass das Steinkauz-Paar sehr wohl um deren Existenz weiß. Ein bisschen skeptisch schaut einer der kleinen Vögel in seiner Bruthöhle nach oben. Dort ist seit Kurzem eine Webcam installiert. Das Bild wird auf einen Monitor vor der Voliere der beiden Eulen im Mini-Format übertragen: „Big...