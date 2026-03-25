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Der kleine Steinkauz Zeus, Falkner Hans-Peter Herrmann (links) und Steffen Hegner an der Steinkauz-Voliere.
Der kleine Steinkauz Zeus, Falkner Hans-Peter Herrmann (links) und Steffen Hegner an der Steinkauz-Voliere. Foto: Ellen Liebner
Skeptisch schaut das Käuzchen in die Kamera in seiner Nisthöhle.
Skeptisch schaut das Käuzchen in die Kamera in seiner Nisthöhle. Screenshot: Steffen Hegner
Falkner Hans-Peter Herrmann mit Gerfalke Runa.
Falkner Hans-Peter Herrmann mit Gerfalke Runa. Foto: Ellen Liebner
Schleiereule Waldtraud hat sich dank der Doku zum TV-Star gemausert.
Schleiereule Waldtraud hat sich dank der Doku zum TV-Star gemausert. Foto: Ellen Liebner
Der kleine Steinkauz Zeus, Falkner Hans-Peter Herrmann (links) und Steffen Hegner an der Steinkauz-Voliere.
Der kleine Steinkauz Zeus, Falkner Hans-Peter Herrmann (links) und Steffen Hegner an der Steinkauz-Voliere. Foto: Ellen Liebner
Skeptisch schaut das Käuzchen in die Kamera in seiner Nisthöhle.
Skeptisch schaut das Käuzchen in die Kamera in seiner Nisthöhle. Screenshot: Steffen Hegner
Falkner Hans-Peter Herrmann mit Gerfalke Runa.
Falkner Hans-Peter Herrmann mit Gerfalke Runa. Foto: Ellen Liebner
Schleiereule Waldtraud hat sich dank der Doku zum TV-Star gemausert.
Schleiereule Waldtraud hat sich dank der Doku zum TV-Star gemausert. Foto: Ellen Liebner
Plauen
Alles auf Flugmodus: Falknerei Herrmann in Plauen startet in die Freiflugsaison
Redakteur
Von Claudia Bodenschatz
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Nach dem Erfolg im letzten Herbst kehrt die Falkner-Doku #flugmodus mit einer neuen Folge zurück. Doch das ist nicht das einzige Highlight, auf dass sich Greifvogel-Fans freuen können.

Der Blick direkt in die Kamera lässt fast vermuten, dass das Steinkauz-Paar sehr wohl um deren Existenz weiß. Ein bisschen skeptisch schaut einer der kleinen Vögel in seiner Bruthöhle nach oben. Dort ist seit Kurzem eine Webcam installiert. Das Bild wird auf einen Monitor vor der Voliere der beiden Eulen im Mini-Format übertragen: „Big...
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