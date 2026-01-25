Alles muss raus: So lief der Ausverkauf beim Wirt des Talsperrenblick an der Pöhl

Küchengeräte, Geschirr, Besteck: „Manches hätten wir dreimal verkaufen können“, sagt der glückliche Gastronom. Mit seiner Aktion ist er mehr als zufrieden. Das waren seine Renner und das sind die Ladenhüter.

Pünktlich ist gut, zwei Stunden früher ist besser. Das sagten sich einige Interessenten des Flohmarktes im Restaurant Talsperrenblick. Bereits um 8 Uhr am Samstag trafen die Ersten vor der früheren Selbstbedienungs-Gaststätte der Konsumgenossenschaft an der Talsperre Pöhl ein, um sich ja kein Schnäppchen entgehen zu lassen. Der 80-jährige...