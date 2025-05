Alte Grabsteine bei Niedrigwasser zu sehen: Die Geschichte des versunkenen Friedhofs unter der Talsperre Pöhl

Vor mehr als 60 Jahren ist die Talsperre Pöhl entstanden. Für die Bewohner der umliegenden Dörfer brachte dies tiefgreifende Einschnitte. Selbst die Gebeine von Toten mussten umgebettet werden. Noch heute erinnern Bruchstücke daran.

Die Badestelle in Altensalz an der Talsperre Pöhl liegt idyllisch. Grüne Wiese, frischer Wind, herrlicher Ausblick. Im Sommer findet das Idyll unweit der Kirche regen Zuspruch. Doch was viele Badegäste nicht wissen: An dieser Stelle befand sich einst ein Friedhof. Bis Ende der 1950er-Jahre wurden Menschen aus Altensalz und den umliegenden...