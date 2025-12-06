Am Bau der Fabrik der Fäden beteiligt: Plauener Technologie-Startup am Ende

2022 waren zwei junge Leute mit einem ambitionierten Projekt in Plauen gestartet. Drei Jahre später folgt der bittere Gang zum Insolvenzgericht. Warum hat es nicht funktioniert?

Wie macht man aus einer langweiligen Betonfläche einen leuchtenden Fußboden? Denis Bronsert, Elektroniker für Maschinen- und Antriebstechnik aus dem Vogtland, gab die Antwort. Er hatte einen Untergrund entwickelt, der mit LED-Bändern und Leuchtkörpern ausgestattet und aus strapazierfähigem Material gefertigt war. Einmal verlegt, sollten die...