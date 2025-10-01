Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Ampelanlage an Plauener Südinsel immer wieder defekt: Was sich jetzt tun soll

Die Südinsel ist ein Nadelöhr für all jene, die aus südlicher Richtung in die Plauener Innenstadt gelangen wollen.
Die Südinsel ist ein Nadelöhr für all jene, die aus südlicher Richtung in die Plauener Innenstadt gelangen wollen.
Plauen
Ampelanlage an Plauener Südinsel immer wieder defekt: Was sich jetzt tun soll
Von Nancy Dietrich
Die Kreuzung an der Südinsel gilt als unübersichtlich. Immer wieder fällt die Ampel aus – für Autofahrer ein Ärgernis. Das soll nun ein Ende haben.

An der Plauener Südinsel stehen Arbeiten an der Ampelanlage an. Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr mitteilte, wird die Ampel an der Kreuzung B 92/B 173 deshalb ab Montag, 8 Uhr, abgeschaltet. „Die Maßnahme soll voraussichtlich bis zum 17. Oktober abgeschlossen sein“, erklärte eine Sprecherin des Landesamtes. Hintergrund der...
