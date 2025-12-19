MENÜ
Bild: Ellen Liebner
Bild: Ellen Liebner
Bild: Ellen Liebner
Bild: Ellen Liebner
Plauen
And the Winner is ...: Das ist das Plauener Weihnachtstipfl 2026
Redakteur
Von Claudia Bodenschatz





Das Siegermotiv zeigt eine Weihnachtsmarktidylle in Weiß auf tannengrünem Grund.

Die Konkurrenz war groß: Fünf Entwürfe für das Plauener Weihnachtstipfl-Motiv 2026 waren zum Schluss noch im Rennen. Jetzt steht fest, den Sprint auf der Zielgeraden konnte Sophie Weiß (24) aus Markneukirchen mit Motiv 4 für sich entscheiden. Ihre Weihnachtsmarktidylle mit bummelnden Menschen vor dem Altem Rathaus sowie Vater und Sohn beim...
