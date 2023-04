Anhänger aus Hausflur gestohlen

Plauen.

Unbekannte hatten sich am Sonntagnachmittag Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus an der Martin-Luther-Straße in Plauen verschafft. Wie die Polizei am Montag mitteilte, entwendeten die Täter einen im Hausflur abgestellten Fahrradkinderanhänger der Marke Hauck samt Babyschale im Wert von rund 580 Euro. Nun sucht die Polizei Zeugen. Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Diebesgutes werden im Polizeirevier in Plauen unter der Telefonnummer 03741 140 entgegengenommen. (bju)