Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Beim Städtelauf geht es durch Wald und Flur.
Beim Städtelauf geht es durch Wald und Flur. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Beim Städtelauf geht es durch Wald und Flur.
Beim Städtelauf geht es durch Wald und Flur. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Plauen
Anmeldung für Städtelauf Plauen-Hof noch möglich
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wer mit dabei sein will, muss sich sputen. Anmeldeschluss ist am Sonntag.

Auch in diesem Jahr veranstalten die Partnerstädte Plauen und Hof gemeinsam einen Städtelauf. Es wird die 34. Laufveranstaltung in dieser Reihe sein. Gelaufen werden kann am Samstag, 16. August, in verschiedenen Tempogruppen und auf unterschiedlichen Strecken durch zwei Bundesländer. Anmeldeschluss für die Online-Anmeldung ist am Sonntag, 10....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
11.08.2025
4 min.
140-Einwohner-Dorf mit zwei Gaststätten und einem Bäcker im Landkreis Zwickau: Ein Besuch in Voigtlaide
Antje von Bock hat – wie viele weitere Einwohner – ihren Vorgarten bereits für das Jubiläum „300 Jahre Voigtlaide“ geschmückt.
Der Glauchauer Ortsteil, der 300-jähriges Bestehen feiert, erfreut sich bei Ausflüglern großer Beliebtheit. Wo die Ruhe des Rümpfwaldes und die Attraktivität des Spielplatzes sogar (etwas) die Wirtschaft ankurbeln.
Holger Frenzel
19.06.2025
2 min.
Städtelauf Plauen-Hof geht in eine neue Runde
Beim Städtelauf Plauen-Hof geht es in mehreren Gruppen zum Ziel.
Wer sich zum Frühbucherpreis einen Startplatz sichern will, muss jetzt aktiv werden.
Bernd Jubelt
08.08.2025
1 min.
Termin für Freigabe der neu gebauten Turnstraße in Plauen steht fest
Die Turnstraße (links) soll am nächsten Donnerstag freigegeben werden.
Rund ein Jahr war gebaut worden, um die Verkehrsführung in Nähe des Plauener Stadtbades neu zu ordnen. Nun ist der Bauabschluss in Sicht.
Bernd Jubelt
07:00 Uhr
5 min.
Leerer Blick junger Leute: Was ist der "Gen Z Stare"?
Schauspielerin Lily-Rose Depp schaut in typischer roter Teppich-Pose mit kühler Miene in die Kamera. (Archivbild)
Die junge Bedienung im Café glotzt den Kunden bei der Kaffee-Bestellung nur starr an. Das wird zumindest gerade der Generation Z im Internet unterstellt. Was ist dran am viralen Phänomen?
Sabrina Szameitat, dpa
07:00 Uhr
3 min.
Zweiter Südamerikaner bei Freiberger Handballern: Argentinisches Talent verstärkt die HSG
Neues Gesicht bei den HSG-Dachsen: Tomas Chiriaco.
Mit Tomas Chiriaco hat die HSG Freiberg einen weiteren Kreisspieler verpflichtet. Der 20-Jährige bringt dabei schon internationale Erfahrung mit und spricht sechs Sprachen.
Steffen Bauer
Mehr Artikel