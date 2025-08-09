Anmeldung für Städtelauf Plauen-Hof noch möglich

Plauen
Wer mit dabei sein will, muss sich sputen. Anmeldeschluss ist am Sonntag.
Auch in diesem Jahr veranstalten die Partnerstädte Plauen und Hof gemeinsam einen Städtelauf. Es wird die 34. Laufveranstaltung in dieser Reihe sein. Gelaufen werden kann am Samstag, 16. August, in verschiedenen Tempogruppen und auf unterschiedlichen Strecken durch zwei Bundesländer. Anmeldeschluss für die Online-Anmeldung ist am Sonntag, 10....
