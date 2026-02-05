Antrag ohne Mehrheit: Plauener Stadtrat hält am Mitspracherecht bei Neueinstellungen in der Stadtverwaltung fest

Plauen
Die BSW-Fraktion versprach sich Bürokratieabbau, Kostensenkungen und bessere Chancen bei der Mitarbeitersuche. Warum die Mehrheit trotzdem keine Änderung wollte.
Bei der Neueinstellung höhergruppierter Mitarbeiter in der Plauener Stadtverwaltung will auch künftig der Stadtrat beteiligt werden. Ein wiederholter Versuch der BSW-Fraktion, die bisherige Einstellungspraxis zu vereinfachen, ist im jüngsten Stadtrat gescheitert.
