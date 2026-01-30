MENÜ
  • Diskussion in Plauen um Einstellung neuer Rathaus-Mitarbeiter: Stadträte pochen auf Mitspracherecht

Der Plauener Stadtrat tagt regelmäßig im großen Ratssaal. Bild: Ellen Liebne/Archiv
Der Plauener Stadtrat tagt regelmäßig im großen Ratssaal. Bild: Ellen Liebne/Archiv
Plauen
Diskussion in Plauen um Einstellung neuer Rathaus-Mitarbeiter: Stadträte pochen auf Mitspracherecht
Redakteur
Von Sabine Schott
Bisher muss der Stadtrat über alle Bewerber für die besser bezahlten Tarifjobs abstimmen. Das dauere oft lang und sei aufwendig, sagt die BSW-Fraktion. Sie wünscht sich Bürokratieabbau. Kommt sie damit durch?

Es betrifft vor allem die gut ausgebildeten Fachkräfte und damit höhere tarifliche Entgeltgruppen: Das Einstellungsprozedere für Jobs im Plauener Rathaus ist langwierig. Oft dauert es Monate, bevor Bewerber für einen Rathaus-Job dem Stadtrat vorgestellt werden und jener sein Urteil über die potenziellen Mitarbeitenden fällt. Das will die...
Mehr Artikel