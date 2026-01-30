Diskussion in Plauen um Einstellung neuer Rathaus-Mitarbeiter: Stadträte pochen auf Mitspracherecht

Plauen
Bisher muss der Stadtrat über alle Bewerber für die besser bezahlten Tarifjobs abstimmen. Das dauere oft lang und sei aufwendig, sagt die BSW-Fraktion. Sie wünscht sich Bürokratieabbau. Kommt sie damit durch?
Es betrifft vor allem die gut ausgebildeten Fachkräfte und damit höhere tarifliche Entgeltgruppen: Das Einstellungsprozedere für Jobs im Plauener Rathaus ist langwierig. Oft dauert es Monate, bevor Bewerber für einen Rathaus-Job dem Stadtrat vorgestellt werden und jener sein Urteil über die potenziellen Mitarbeitenden fällt. Das will die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.