Anwohner brauchen einen langen Atem: Warum in Plauen für 380 Meter Straßenerneuerung fast ein Jahr Bauzeit benötigt wird

Seit Juli wird auf der Neundorfer Straße in Plauen gebaut. Die gute Nachricht: Bislang liegen die Arbeiten im Zeitplan. Doch für die Anwohner ist es dennoch eine große Geduldsprobe.

Wer in den schicken Siedlungshäusern zwischen Gneisenau- und Teichstraße an der Neundorfer Straße wohnt, kann in diesen Tagen getrost auf frisch geputzte Schuhe verzichten. Denn vor der Haustüre werden sie eh gleich wieder schmutzig. Straße und Fußweg sind verschwunden, stattdessen graben sich Bauarbeiter durchs Erdreich. Der Regen der...