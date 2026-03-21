Anzahl der Handwerksbetriebe im Vogtland rückläufig: „Wir brauchen jeden Einzelnen von Ihnen“

Gesellenfreisprechung im Komturhof Plauen. Es ging um Zeugnisse, gute Noten – und die Aufstiegschancen in der vogtländischen Handwerksbranche. Foto: Ellen Liebner

Gratulation für top Leistungen in der Ausbildung. Kreishandwerksmeister Mario Kahl im Gespräch mit Elektroniker Tim-Linus Lederer. Foto: Ellen Liebner

Chris Kummer (2. v. rechts) von der gleichnamigen Elektrofirma aus Reichenbach war in Plauen mit gleich drei Gesellen vertreten: Henrik Fischer, Erik Liebold und Neo Michael Augsten (von links). Foto: Ellen Liebner

Doppelter Grund zur Freude. Manuela Mehringer-Pöhlmann von der Kreishandwerkerschaft mit Thomas Neef – der zu den Besten des Jahrgangs gehört und kürzlich Vater wurde. Foto: Ellen Liebner