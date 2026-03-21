Anzahl der Handwerksbetriebe im Vogtland rückläufig: „Wir brauchen jeden Einzelnen von Ihnen“

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Gesellenfreisprechung im Komturhof Plauen. Es ging um Zeugnisse, gute Noten – und die Aufstiegschancen in der vogtländischen Handwerksbranche.
Gesellenfreisprechung im Komturhof Plauen. Es ging um Zeugnisse, gute Noten – und die Aufstiegschancen in der vogtländischen Handwerksbranche. Foto: Ellen Liebner
Gratulation für top Leistungen in der Ausbildung. Kreishandwerksmeister Mario Kahl im Gespräch mit Elektroniker Tim-Linus Lederer.
Gratulation für top Leistungen in der Ausbildung. Kreishandwerksmeister Mario Kahl im Gespräch mit Elektroniker Tim-Linus Lederer. Foto: Ellen Liebner
Chris Kummer (2. v. rechts) von der gleichnamigen Elektrofirma aus Reichenbach war in Plauen mit gleich drei Gesellen vertreten: Henrik Fischer, Erik Liebold und Neo Michael Augsten (von links).
Chris Kummer (2. v. rechts) von der gleichnamigen Elektrofirma aus Reichenbach war in Plauen mit gleich drei Gesellen vertreten: Henrik Fischer, Erik Liebold und Neo Michael Augsten (von links). Foto: Ellen Liebner
Doppelter Grund zur Freude. Manuela Mehringer-Pöhlmann von der Kreishandwerkerschaft mit Thomas Neef – der zu den Besten des Jahrgangs gehört und kürzlich Vater wurde.
Doppelter Grund zur Freude. Manuela Mehringer-Pöhlmann von der Kreishandwerkerschaft mit Thomas Neef – der zu den Besten des Jahrgangs gehört und kürzlich Vater wurde. Foto: Ellen Liebner
Hinter den 56 Gesellen stehen viele vogtländische Handwerksbetriebe und Familien – die bei der Freisprechung in Plauen zahlreich vertreten waren.
Hinter den 56 Gesellen stehen viele vogtländische Handwerksbetriebe und Familien – die bei der Freisprechung in Plauen zahlreich vertreten waren. Foto: Ellen Liebner
Gesellenfreisprechung im Komturhof Plauen. Es ging um Zeugnisse, gute Noten – und die Aufstiegschancen in der vogtländischen Handwerksbranche.
Gesellenfreisprechung im Komturhof Plauen. Es ging um Zeugnisse, gute Noten – und die Aufstiegschancen in der vogtländischen Handwerksbranche. Foto: Ellen Liebner
Gratulation für top Leistungen in der Ausbildung. Kreishandwerksmeister Mario Kahl im Gespräch mit Elektroniker Tim-Linus Lederer.
Gratulation für top Leistungen in der Ausbildung. Kreishandwerksmeister Mario Kahl im Gespräch mit Elektroniker Tim-Linus Lederer. Foto: Ellen Liebner
Chris Kummer (2. v. rechts) von der gleichnamigen Elektrofirma aus Reichenbach war in Plauen mit gleich drei Gesellen vertreten: Henrik Fischer, Erik Liebold und Neo Michael Augsten (von links).
Chris Kummer (2. v. rechts) von der gleichnamigen Elektrofirma aus Reichenbach war in Plauen mit gleich drei Gesellen vertreten: Henrik Fischer, Erik Liebold und Neo Michael Augsten (von links). Foto: Ellen Liebner
Doppelter Grund zur Freude. Manuela Mehringer-Pöhlmann von der Kreishandwerkerschaft mit Thomas Neef – der zu den Besten des Jahrgangs gehört und kürzlich Vater wurde.
Doppelter Grund zur Freude. Manuela Mehringer-Pöhlmann von der Kreishandwerkerschaft mit Thomas Neef – der zu den Besten des Jahrgangs gehört und kürzlich Vater wurde. Foto: Ellen Liebner
Hinter den 56 Gesellen stehen viele vogtländische Handwerksbetriebe und Familien – die bei der Freisprechung in Plauen zahlreich vertreten waren.
Hinter den 56 Gesellen stehen viele vogtländische Handwerksbetriebe und Familien – die bei der Freisprechung in Plauen zahlreich vertreten waren. Foto: Ellen Liebner
Plauen
Anzahl der Handwerksbetriebe im Vogtland rückläufig: „Wir brauchen jeden Einzelnen von Ihnen“
Redakteur
Von Gerd Möckel
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Bei der Gesellenfreisprechung der Kreishandwerkerschaft in Plauen gab es viel Beifall – und eine klare Botschaft.

Die Anzahl der Handwerksbetriebe im Vogtland sinkt. In Plauen sind es aktuell 779, vor fünf Jahren waren es etwa 900. Diese Zahlen der Kreishandwerkerschaft Vogtland spiegeln sich im gesamten Landkreis wider. „Insgesamt sind es um die zehn Prozent Rückgang“, sagte Geschäftsführerin Manuela Mehringer-Pöhlmann während der traditionellen...
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