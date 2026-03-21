Anzahl der Handwerksbetriebe im Vogtland rückläufig: „Wir brauchen jeden Einzelnen von Ihnen“

Plauen
Bei der Gesellenfreisprechung der Kreishandwerkerschaft in Plauen gab es viel Beifall – und eine klare Botschaft.
Die Anzahl der Handwerksbetriebe im Vogtland sinkt. In Plauen sind es aktuell 779, vor fünf Jahren waren es etwa 900. Diese Zahlen der Kreishandwerkerschaft Vogtland spiegeln sich im gesamten Landkreis wider. „Insgesamt sind es um die zehn Prozent Rückgang“, sagte Geschäftsführerin Manuela Mehringer-Pöhlmann während der traditionellen...
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