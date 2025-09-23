Aquaplaning auf der A 72: Transporter kracht gegen Leitplanke

Der Unfall passierte in Fahrtrichtung Hof. Was geschehen ist.

Die regennasse Fahrbahn auf der Autobahn 72 bei Weischlitz ist am Montag, 22. September, einem 24-jährigen Transporterfahrer zum Verhängnis geworden. Der Mercedes-Transporter des Mannes ist am Nachmittag gegen eine Leitplanke geprallt. Das hat die Polizei berichtet. Der 24-jährige Fahrer war laut Mitteilung gegen 14.55 Uhr in Richtung Hof...