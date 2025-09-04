Atemberaubende Naturaufnahmen: Pfarrer berichtet in Stelzen über Reise nach Neuseeland

Diavorträge gibt es viele. Wenn ein Pfarrer einen solchen hält, ist das Erlebnis vielleicht etwas anders.

Zu einer virtuellen Reise nach Neuseeland lädt die Kirchgemeinde Stelzen für Samstag, 6. September, ein. Der Unterkoskauer Pfarrer Gero Erber berichtet im Saal des Gasthofes „Zum Löwen“ ab 19.30 Uhr mit Bildern und Videos über seinen Neuseeland-Aufenthalt in diesem Jahr. „Es werden atemberaubende Naturaufnahmen zu sehen sein, aber ich... Zu einer virtuellen Reise nach Neuseeland lädt die Kirchgemeinde Stelzen für Samstag, 6. September, ein. Der Unterkoskauer Pfarrer Gero Erber berichtet im Saal des Gasthofes „Zum Löwen“ ab 19.30 Uhr mit Bildern und Videos über seinen Neuseeland-Aufenthalt in diesem Jahr. „Es werden atemberaubende Naturaufnahmen zu sehen sein, aber ich...