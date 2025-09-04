Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Atemberaubende Naturaufnahmen: Pfarrer berichtet in Stelzen über Reise nach Neuseeland

Pfarrer Erber in Neuseeland.
Bild: Erber/privat
Pfarrer Erber in Neuseeland.
Bild: Erber/privat
Plauen
Atemberaubende Naturaufnahmen: Pfarrer berichtet in Stelzen über Reise nach Neuseeland
Von Simone Zeh
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Diavorträge gibt es viele. Wenn ein Pfarrer einen solchen hält, ist das Erlebnis vielleicht etwas anders.

Zu einer virtuellen Reise nach Neuseeland lädt die Kirchgemeinde Stelzen für Samstag, 6. September, ein. Der Unterkoskauer Pfarrer Gero Erber berichtet im Saal des Gasthofes „Zum Löwen“ ab 19.30 Uhr mit Bildern und Videos über seinen Neuseeland-Aufenthalt in diesem Jahr. „Es werden atemberaubende Naturaufnahmen zu sehen sein, aber ich...
