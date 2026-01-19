MENÜ
  • Auf Burgen und in Baumkronen: Diese vogtländische Zimmerin meistert Aufträge in schwindelerregender Höhe

Julia Hahn arbeitet als Zimmerin. Sie bietet Baum-, Fachwerk-, Dach- und Fassadenpflege an.
Julia Hahn arbeitet als Zimmerin. Sie bietet Baum-, Fachwerk-, Dach- und Fassadenpflege an. Bild: Julia Hahn/privat
Einsatz an einer Dachgaube des Plauener Malzhauses (Mitte des Fotos): Die 29-Jährige habe keine Höhenangst und genieße die Aussicht von oben.
Einsatz an einer Dachgaube des Plauener Malzhauses (Mitte des Fotos): Die 29-Jährige habe keine Höhenangst und genieße die Aussicht von oben. Bild: Julia Hahn/privat
Hahn schätze, dass ihr Beruf abwechslungsreich und spannend sei.
Hahn schätze, dass ihr Beruf abwechslungsreich und spannend sei. Bild: Julia Hahn/privat
Plauen
Auf Burgen und in Baumkronen: Diese vogtländische Zimmerin meistert Aufträge in schwindelerregender Höhe
Von Louise Wappler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für Julia Hahn geht es beruflich hoch hinaus. Sie ist nicht nur Zimmerin, sondern auch Industriekletterin. Wie es dazu kam und wie ihr besonderer Arbeitsalltag aussieht.

Manchmal geht es nur um eine Kleinigkeit: einen einzelnen Ziegel am Dach, Laub in der Dachrinne oder eine beschädigte Stelle am Fachwerk. Doch der Ort der Reparatur macht den Unterschied. Sobald Arbeiten in schwindelerregenden Höhen stattfinden, wird es ohne Sicherung schnell riskant. Gleichzeitig lohnt sich der Aufbau eines Gerüsts für...
Mehr Artikel