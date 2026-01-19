Auf Burgen und in Baumkronen: Diese vogtländische Zimmerin meistert Aufträge in schwindelerregender Höhe

Für Julia Hahn geht es beruflich hoch hinaus. Sie ist nicht nur Zimmerin, sondern auch Industriekletterin. Wie es dazu kam und wie ihr besonderer Arbeitsalltag aussieht.

Manchmal geht es nur um eine Kleinigkeit: einen einzelnen Ziegel am Dach, Laub in der Dachrinne oder eine beschädigte Stelle am Fachwerk. Doch der Ort der Reparatur macht den Unterschied. Sobald Arbeiten in schwindelerregenden Höhen stattfinden, wird es ohne Sicherung schnell riskant. Gleichzeitig lohnt sich der Aufbau eines Gerüsts für...