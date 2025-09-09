Auf dieser Kleinbahn im Vogtland fuhr zu DDR-Zeiten immer ein Grenzsoldat mit

Plauen
Die Pferdebahn Blankenberg im Thüringer Vogtland begeht am Wochenende des 13. und 14. September ihr 130-jähriges Bestehen. Was die Plauener Parkbahn damit zu tun hat und warum zu DDR-Zeiten auf der Werkbahn immer ein Grenzsoldat mitfuhr.
Mit einer Lokparade, Ponyreiten und Besichtigung einer alten Papierfabrik begeht Blankenberg im nahen Saale-Orla-Kreis am Wochenende das 130-jährige Bestehen seiner sogenannten Pferdebahn.
