  • Auf dieser Kleinbahn im Vogtland fuhr zu DDR-Zeiten immer ein Grenzsoldat mit

Die Blankenberger Diesellok mit dem blauen Salonwagen der Parkbahn aus Plauen. Bild: Jan Köttnitz
Die Blankenberger Diesellok mit dem blauen Salonwagen der Parkbahn aus Plauen. Bild: Jan Köttnitz
Auf dieser Kleinbahn im Vogtland fuhr zu DDR-Zeiten immer ein Grenzsoldat mit
Von Uwe Selbmann
Die Pferdebahn Blankenberg im Thüringer Vogtland begeht am Wochenende des 13. und 14. September ihr 130-jähriges Bestehen. Was die Plauener Parkbahn damit zu tun hat und warum zu DDR-Zeiten auf der Werkbahn immer ein Grenzsoldat mitfuhr.

Mit einer Lokparade, Ponyreiten und Besichtigung einer alten Papierfabrik begeht Blankenberg im nahen Saale-Orla-Kreis am Wochenende das 130-jährige Bestehen seiner sogenannten Pferdebahn.
