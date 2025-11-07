Aufbau des Plauener Weihnachtsmarktes beginnt: Was Händler und Innenstadtbesucher jetzt beachten müssen

Plauen
Am Montag gehen die Vorbereitungen in die heiße Phase. Das führt zu ersten Verkehrseinschränkungen. Neben Straßensperrungen hat die Stadtverwaltung auch den Wegfall vieler Parkflächen angekündigt.
Nun geht es los: Am Freitag hat der Aufbau des Plauener Weihnachtsmarktes begonnen. Für den Auf- und Abbau sind wieder Einschränkungen in der Verkehrsführung notwendig, teilte die Stadtverwaltung mit. Diese gelten bis zum 5. Januar. Der Weihnachtsbaum wird am Donnerstag auf dem Altmarkt aufgestellt.
