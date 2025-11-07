Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Aufbau des Plauener Weihnachtsmarktes beginnt: Was Händler und Innenstadtbesucher jetzt beachten müssen

Auf dem Plauener Altmarkt beginnt der Aufbau des Weihnachtsmarktes. Das Foto stammt aus den Vorjahren.
Auf dem Plauener Altmarkt beginnt der Aufbau des Weihnachtsmarktes. Das Foto stammt aus den Vorjahren. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Auf dem Plauener Altmarkt beginnt der Aufbau des Weihnachtsmarktes. Das Foto stammt aus den Vorjahren.
Auf dem Plauener Altmarkt beginnt der Aufbau des Weihnachtsmarktes. Das Foto stammt aus den Vorjahren. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Plauen
Aufbau des Plauener Weihnachtsmarktes beginnt: Was Händler und Innenstadtbesucher jetzt beachten müssen
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Montag gehen die Vorbereitungen in die heiße Phase. Das führt zu ersten Verkehrseinschränkungen. Neben Straßensperrungen hat die Stadtverwaltung auch den Wegfall vieler Parkflächen angekündigt.

Nun geht es los: Am Freitag hat der Aufbau des Plauener Weihnachtsmarktes begonnen. Für den Auf- und Abbau sind wieder Einschränkungen in der Verkehrsführung notwendig, teilte die Stadtverwaltung mit. Diese gelten bis zum 5. Januar. Der Weihnachtsbaum wird am Donnerstag auf dem Altmarkt aufgestellt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:36 Uhr
4 min.
Handchirurg Martin Gajdoš startet in der Kleinstadt Werdau: Ambulante OPs auf Klinikniveau
Handchirurg Martin Gajdoš verstärkt als angestellter Facharzt die Werdauer Praxis. Damit wird das ambulante OP-Angebot erweitert – vor allem an Hand, Handgelenk, Fuß und Sprunggelenk.
Gekonnte Schnitte, kurze Wege, neue Möglichkeiten: In der Pleißestadt verschwimmen die Grenzen zwischen Klinik und Praxis – auch dank des gebürtigen Slowaken, der zudem als Notarzt im Einsatz ist.
Jochen Walther
10:15 Uhr
1 min.
Plauens Brunnen gehen in den Winterschlaf
Plauens Brunnen werden erst im Frühjahr wieder sprudeln. Sie wurden jetzt in den Winterschlaf geschickt.
Am Dienstag wurden die Wasserspiele im Plauener Stadtgebiet winterfest gemacht.
Bernd Jubelt
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
12:35 Uhr
4 min.
Nachruf auf Gunnar Götzel: Ein Leben für die Jugendarbeit im Vogtland
Gunnar Götzel ist im Alter von 74 Jahren gestorben.
Der Tod von Gunnar Götzel bewegt Christen im Vogtland. Als Jugendwart im Kirchenbezirk Auerbach hat der Klingenthaler mehr als drei Jahrzehnte gewirkt und große Spuren hinterlassen.
Tino Beyer
06.11.2025
3 min.
Hobbyfotograf gelingt spektakuläre Aufnahme vom Supermond und Schloss Augustusburg
Marcel Richter aus Wolkenstein hat am Mittwoch Schloss Augustusburg mit dem Supermond spektakulär in Szene gesetzt.
Marcel Richter aus Wolkenstein hat die Idee für dieses Motiv schon lange im Kopf und sich vorbereitet. Jetzt hat er seine Chance bekommen - und genutzt.
Matthias Behrend
15:49 Uhr
4 min.
Neue Angebote: Worauf sich Weihnachtsmarktbesucher im Vogtland in diesem Jahr freuen können
Am 25. November wird in Plauen der Weihnachtsmarkt eröffnet. Der Weihnachtsmann, das Christkindl aus Steyr und Rupprecht werden auch in diesem Jahr nicht fehlen.
Nur noch wenige Wochen sind es bis zum Beginn der diesjährigen Adventszeit. Bereits am 25. November wird der Plauener Weihnachtsmarkt als erster im Vogtland eröffnet.
Bernd Jubelt
Mehr Artikel