Auffällige Simson in Plauen gestohlen

Das Moped wurde aus einer Garage entwendet.

Moped-Diebstahl in Plauen: Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochvormittag verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Garage an der Goethestraße/August-Bebel-Straße. Aus dem Inneren entwendeten sie ein Moped sowie einen schwarzen Sturzhelm, wie die Polizei informiert. Die gelbe Simson S 51 war mit pinkfarbenen Felgen ausgestattet...