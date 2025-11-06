Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Eine S 51 verschwand aus einer Garage in Plauen. (Symbolbild)
Eine S 51 verschwand aus einer Garage in Plauen. (Symbolbild)
Plauen
Auffällige Simson in Plauen gestohlen
Redakteur
Von Tino Beyer
Das Moped wurde aus einer Garage entwendet.

Moped-Diebstahl in Plauen: Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochvormittag verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Garage an der Goethestraße/August-Bebel-Straße. Aus dem Inneren entwendeten sie ein Moped sowie einen schwarzen Sturzhelm, wie die Polizei informiert. Die gelbe Simson S 51 war mit pinkfarbenen Felgen ausgestattet...
