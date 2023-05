Auffahrunfall an Autobahnzufahrt

Neuensalz.

Bei einem Auffahrunfall entstand am Montag vor den Toren der Stadt Plauen Sachschaden in Höhe von schätzungsweise rund 6000 Euro. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, kam es kurz nach 7.30 Uhr an der Auffahrt zur Autobahn 72 an der Anschlussstelle Plauen-Ost zu der Kollision. Ein Madza-Fahrer stand an der Auffahrt und ließ einen vorfahrtsberechtigten Bus passieren. Als er anfahren wollte, ging sein Fahrzeug plötzlich aus. Ein hinter ihm befindlicher Dacia-Fahrer bemerkte dies nicht und fuhr auf. Beide Autos wurden beschädigt. Verletzt wurde niemand. (bju)