Auftakt für Stadtfest: Das sind die kulinarischen Neuheiten beim Plauener Herbst

Drei Tage Stadtfete stehen in Plauen an, am Freitag ging es los. Die „Freie Presse“ hat sich umgeschaut, Rezepte und Preise notiert.

Das Stadtfest Plauener Herbst erlebt an diesem Wochenende seine 29. Auflage - und das mitten im Sommer. Drei Tage lang locken Live-Musik, Veranstaltungen und Trödelmarkt in die Innenstadt. Hungrig soll dabei niemand bleiben: Kulinarisch geht es zwischen Postplatz und Altmarkt traditionell und deftig zu. Das Stadtfest Plauener Herbst erlebt an diesem Wochenende seine 29. Auflage - und das mitten im Sommer. Drei Tage lang locken Live-Musik, Veranstaltungen und Trödelmarkt in die Innenstadt. Hungrig soll dabei niemand bleiben: Kulinarisch geht es zwischen Postplatz und Altmarkt traditionell und deftig zu.