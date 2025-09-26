Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Auftritt von Peter Hahne in Plauen und zwei Gegenkundgebungen: Diese Regeln hat das Landratsamt erlassen

Peter Hahne kommt erneut nach Plauen - diesmal auf den Altmarkt.
Peter Hahne kommt erneut nach Plauen - diesmal auf den Altmarkt. Bild: Andreas Kretschel
Peter Hahne kommt erneut nach Plauen - diesmal auf den Altmarkt.
Peter Hahne kommt erneut nach Plauen - diesmal auf den Altmarkt. Bild: Andreas Kretschel
Plauen
Auftritt von Peter Hahne in Plauen und zwei Gegenkundgebungen: Diese Regeln hat das Landratsamt erlassen
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Sonntag spricht Peter Hahne auf dem Altmarkt. Die Versammlungsbehörde rechnet mit vielen Besuchern, ebenso bei den beiden Kundgebungen dagegen. Was einen friedlichen Ablauf gewährleisten soll.

Der frühere TV-Nachrichtenmoderator Peter Hahne (72) will am Sonntagnachmittag auf dem Plauener Altmarkt über die Wende in der DDR, besonders über die Ereignisse am 7. Oktober in Plauen sprechen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.09.2025
4 min.
Europas Top-Golfer beim Ryder Cup vor Sieg in den USA
Rory McIlroy und das europäische Team haben beim Ryder Cup viel mehr zu bejubeln als die Gastgeber.
Am zweiten Tag des Ryder Cups zeigen Europas Top-Golfer ihre Klasse und bauen den Vorsprung auf den Gastgeber den ganzen Tag über aus. Die Titelverteidigung ist greifbar, den USA droht ein Debakel.
28.09.2025
4 min.
Atom-Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft
Berlin, Paris und London hatten im Atomstreit mit dem Iran die Notbremse gezogen. (Archivbild)
Zehn Jahre nach dem historischen Atomabkommen mit dem Iran liegt der Deal in Trümmern. Berlin will weiter verhandeln, um den Bau einer Atombombe diplomatisch zu verhindern. Wie wird Teheran reagieren?
Benno Schwinghammer, Jörg Blank und Christian Fahrenbach, dpa
27.09.2025
1 min.
Tragischer Tod während einer Zirkusvorstellung in Sachsen: Artistin erliegt ihren Verletzungen
Zu einem Polizei-Einsatz ist es am Samstag an einem Zirkus in Bautzen gekommen.
Zahlreiche Besucher haben die Veranstaltung verlassen, bevor die Rettungskräfte eintrafen. Die Polizei ruft nun dazu auf, die Hilfe von Kriseninterventionsteams in Anspruch zu nehmen.
Frank Hommel
26.09.2025
4 min.
„Höhle der Löwen“-Investor: Von diesem Start-up in Mittweida ist Carsten Maschmeyer begeistert
Per Handschlag hat Carsten Maschmeyer (li.) seine Investition in das Mittweidaer Startup von Christoph Jentzsch vereinbart.
Mit seiner digitalen Plattform für Unternehmensbeteiligungen hat der Blockchain-Pionier Christoph Jentzsch den Star-Investor überzeugt. Das Start-up Tokenize soll nun über Deutschland hinaus wachsen.
Jan Leißner
17:45 Uhr
3 min.
Ex-TV-Moderator Peter Hahne kommt erneut nach Plauen – zwei Gegenkundgebungen angemeldet
Peter Hahne im Februar in der Plauener Festhalle.
Der frühere Nachrichtenmoderator will am Sonntag auf dem Altmarkt über die politische Wende in der DDR sprechen. Die Versammlungsbehörde des Landratsamtes schätzt die Lage als herausfordernd ein.
Nancy Dietrich und Sabine Schott
02.08.2025
1 min.
Demo und Gegendemo zum Thema Gaza: Kundgebungen sorgen in Plauen für Aufsehen
„Solidarität mit Gaza“ forderten diese Demonstranten am Plauener Postplatz.
Auf und am Postplatz der Vogtlandstadt wurde es Samstagabend laut. Die Versammlungsbehörde spricht von mehr als 100 Teilnehmern.
Gerd Möckel
Mehr Artikel