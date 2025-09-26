Auftritt von Peter Hahne in Plauen und zwei Gegenkundgebungen: Diese Regeln hat das Landratsamt erlassen

Plauen
Am Sonntag spricht Peter Hahne auf dem Altmarkt. Die Versammlungsbehörde rechnet mit vielen Besuchern, ebenso bei den beiden Kundgebungen dagegen. Was einen friedlichen Ablauf gewährleisten soll.
Der frühere TV-Nachrichtenmoderator Peter Hahne (72) will am Sonntagnachmittag auf dem Plauener Altmarkt über die Wende in der DDR, besonders über die Ereignisse am 7. Oktober in Plauen sprechen.
