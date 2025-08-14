Aus dem Dornröschenschlaf geweckt: Gaststätte am Plauener Parktheater eröffnet neu

Ein Gastronom mit fast 40 Jahren Erfahrung eröffnet sein erstes ganz eigenes Restaurant am Plauener Parktheater. Seine Gäste erwartet eine Speisekarte, die Geschichten seiner Reise durch die Gastronomiewelt erzählt.

Eigentlich ist der große Startschuss für Samstag geplant. Aber wer jetzt schon vorbeikommt, den weist Georg Hermann natürlich nicht ab. Und so nimmt die kleine Wandergruppe, die die Gaststätte am Plauener Stadtpark an jenem Morgen streift, auch vorab schon Platz. Schnell hat Hermann für jeden den gewünschten Kaffee bereitgestellt. „Die...