Aus leerstehendem Haus in Plauen: Sämtliche Kupferrohre und Elektroleitungen geplündert

Obwohl der Tatzeitraum schon etwas länger zurückliegt, hofft die Polizei auf Zeugen.

Im Zeitraum vom 4. bis 10. Dezember haben in Plauen abermals Buntmetalldiebe in einem leer stehenden Haus zugeschlagen. Dabei richteten sie einen hohen Sachschaden an - 50.000 Euro. Es handelt es sich bei der Immobilie um ein unbewohntes Mehrfamilienhaus an der Ecke Trockental-/Böhlerstraße. Aus allen vier Etagen wurden laut Polizei sämtliche...