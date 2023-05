Auseinandersetzung in Plauen: Mann mit Messer lebensbedrohlich verletzt

Bei einer Auseinandersetzung in Plauen ist ein Mann mit einem Messer lebensbedrohlich verletzt worden. Der Verletzte musste im Krankenhaus notoperiert werden. Wie die Polizei mitteilte, trafen in der Nacht zum Donnerstag im Park am Dittrichplatz mehrere Personen aufeinander. Die genaue Anzahl wird noch ermittelt.