  • Vogtland
  • Plauen
  Ausgerechnet Grönland: Millionenauftrag für vogtländisches Unternehmen aus der Arktis

Das Grönland-Teleskop steht derzeit im Norden der Insel. Mit Spezialschlitten aus dem Vogtland soll es 1000 Kilometer weit transportiert werden.
Das Grönland-Teleskop steht derzeit im Norden der Insel. Mit Spezialschlitten aus dem Vogtland soll es 1000 Kilometer weit transportiert werden. Bild: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix/picture alliance
Seit Jahren beschäftigt sich das Team von Lehmann-UMT mit der Fertigung von Arktis-Transportschlitten – hier für die Wohn- und Arbeitscontainer einer Filmcrew von PolarX auf Spitzbergen.
Seit Jahren beschäftigt sich das Team von Lehmann-UMT mit der Fertigung von Arktis-Transportschlitten – hier für die Wohn- und Arbeitscontainer einer Filmcrew von PolarX auf Spitzbergen. Bild: Jason Roberts/PolarX
Lehmann-UMT stellt Anlagen für die Bereiche Filter-, Förder-, Umwelt- sowie Transfertechnik her: Prokuristin Katharina Büttner, Verkaufsleiter Jonathan Gehmlich und der geschäftsführende Gesellschafter Titus Lehmann (von links nach rechts).
Lehmann-UMT stellt Anlagen für die Bereiche Filter-, Förder-, Umwelt- sowie Transfertechnik her: Prokuristin Katharina Büttner, Verkaufsleiter Jonathan Gehmlich und der geschäftsführende Gesellschafter Titus Lehmann (von links nach rechts). Bild: Ellen Liebner/Archiv
Plauen
Ausgerechnet Grönland: Millionenauftrag für vogtländisches Unternehmen aus der Arktis
Von Swen Uhlig
160 Tonnen Technik, 1000 Kilometer Eis und ein Ziel, das näher an den Sternen liegt als an der Zivilisation. Ein Mittelständler aus dem Vogtland soll ein Teleskop quer durch Grönland transportieren.

Im Eis Nordgrönlands richtet sich der Blick der Wissenschaft auf das Unsichtbare. Auf der Pituffik Space Force Base, früher Thule, steht ein Instrument, das weiter sehen kann als fast jedes andere auf der Erde: das Grönland-Teleskop, kurz GLT. Mit seinem zwölf Meter großen Spiegel ist es ein Submillimeter-Radioteleskop – gebaut, um dort...
