Ausgerechnet Grönland: Millionenauftrag für vogtländisches Unternehmen aus der Arktis

Plauen
160 Tonnen Technik, 1000 Kilometer Eis und ein Ziel, das näher an den Sternen liegt als an der Zivilisation. Ein Mittelständler aus dem Vogtland soll ein Teleskop quer durch Grönland transportieren.
Im Eis Nordgrönlands richtet sich der Blick der Wissenschaft auf das Unsichtbare. Auf der Pituffik Space Force Base, früher Thule, steht ein Instrument, das weiter sehen kann als fast jedes andere auf der Erde: das Grönland-Teleskop, kurz GLT. Mit seinem zwölf Meter großen Spiegel ist es ein Submillimeter-Radioteleskop – gebaut, um dort...
