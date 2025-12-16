MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Sie sind die Macher bei Lehmann UMT in Jocketa: Prokuristin Katharina Büttner, Verkaufsleiter Jonathan Gehmlich und der geschäftsführende Gesellschafter Titus Lehmann (von links nach rechts).
Sie sind die Macher bei Lehmann UMT in Jocketa: Prokuristin Katharina Büttner, Verkaufsleiter Jonathan Gehmlich und der geschäftsführende Gesellschafter Titus Lehmann (von links nach rechts). Bild: Bild: Ellen Liebner/Archiv
Sie sind die Macher bei Lehmann UMT in Jocketa: Prokuristin Katharina Büttner, Verkaufsleiter Jonathan Gehmlich und der geschäftsführende Gesellschafter Titus Lehmann (von links nach rechts).
Sie sind die Macher bei Lehmann UMT in Jocketa: Prokuristin Katharina Büttner, Verkaufsleiter Jonathan Gehmlich und der geschäftsführende Gesellschafter Titus Lehmann (von links nach rechts). Bild: Bild: Ellen Liebner/Archiv
Plauen
Vogtländischer Anlagenbauer drängt nach Asien
Redakteur
Von Swen Uhlig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vertreter eines indischen Industrieverbandes haben das Vogtland besucht. Dabei ging es auch um die Zusammenarbeit mit einem dort ansässigen Maschinenbau-Unternehmen.

Eine Delegation des indischen Industrieverbands Indian Federation of Green Energy hat Mitte Dezember den Anlagenbauer Lehmann-UMT im vogtländischen Jocketa besucht. Im Mittelpunkt des Treffens stand der Austausch zu modernen Extrudertechnologien und deren Einsatzmöglichkeiten in der indischen Bioenergiebranche.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:27 Uhr
2 min.
Andreas Dahlmeier: Laura da begraben, wo sie glücklich war
Die Ex-Biathletin und Bergsteigerin Laura Dahlmeier starb mit 31 Jahren durch einen Steinschlag. (Archivbild)
Der tödliche Unfall von Ex-Biathletin Laura Dahlmeier hatte große Betroffenheit ausgelöst. Nun schildert ihr Vater, was er inzwischen über die gescheiterte Bergung denkt.
16.12.2025
3 min.
Coca-Cola-Truck zieht in Freiberg tausende Besucher an: Video und Bilder vom Abend
 14 Bilder
Martin Krinke, Nina Labudda und Sohn Leonhard Krinke machen ein Selfie vor dem Coca-Cola-Truck.
Am Vormittag kam der rote Truck an. Mit einem lauten Hupen startete das große Event auf dem Schloßplatz.
Cornelia Schönberg, Johanna Klix
13.06.2025
2 min.
Firma Lehmann-UMT in Jocketa feiert mit Tag der offenen Tür 80-jähriges Bestehen
Die Firma Lehmann-UMT von Geschäftsführer Titus Lehmann ist unter anderem für ihre Polarschlitten bekannt.
Seit 1945 entwickeln die Pöhler Lösungen, die bewegen. Das Firmenjubiläum ist für das Unternehmen Anlass, um Interessenten einen Einblick zu geben.
Bernd Jubelt
10:35 Uhr
2 min.
Einbruchsserie in Meerane: Polizei schnappt 35-jährigen Tatverdächtigen
Blick zum ehemaligen Vereinshaus an der Amtsstraße in Meerane. Nach einem Einbruch stellte die Polizei einen Tatverdächtigen.
Die Beamten konnten den Mann nach einem Einbruch in ein Gebäude an der Amtsstraße stellen. Im Umfeld des Tatortes kam auch ein Hund zum Einsatz. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
08.08.2025
4 min.
Zukunft in Indien? Wie dieses Unternehmen aus dem Vogtland in wirtschaftlich schwierigen Zeiten stabil bleiben will
Firmenbesuch: Die Plauener SPD-Landtagsabgeordnete Juliane Pfeil, Geschäftsführer Titus Lehmann, SPD-Landeschef Henning Homann und Betriebsleiterin Katharina Büttner (von links).
Trotz schwieriger Märkte setzt die Firma Lehmann UMT aus Jocketa auf Diversifizierung und Nachhaltigkeit. 2024 gingen 60 Prozent der Produkte ins Ausland. Wie reagiert das Unternehmen auf Schwäche in den Absatzmärkten?
Jonas Patzwaldt
16.12.2025
4 min.
Zwischen Zypern und Erzgebirge: Eine Auswanderer-Familie kommt jedes Jahr auf den Marienberger Weihnachtsmarkt
Maddox Heitmann, Mandy und Tess Langer sowie Ronny Heitmann (v. l.) leben im Sommer in ganz Europa verteilt. In der Weihnachtszeit sind sie alle wieder in der Heimat anzutreffen.
Familie Heitmann lebt verteilt in ganz Europa. Außer zur Weihnachtszeit. Da kommen alle wieder in die Heimat zurück. Mit im Gepäck ist ihr „Gute-Laune-Macher“ aus Zypern.
Michael Felber
Mehr Artikel