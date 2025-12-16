Vogtländischer Anlagenbauer drängt nach Asien

Plauen
Vertreter eines indischen Industrieverbandes haben das Vogtland besucht. Dabei ging es auch um die Zusammenarbeit mit einem dort ansässigen Maschinenbau-Unternehmen.
Eine Delegation des indischen Industrieverbands Indian Federation of Green Energy hat Mitte Dezember den Anlagenbauer Lehmann-UMT im vogtländischen Jocketa besucht. Im Mittelpunkt des Treffens stand der Austausch zu modernen Extrudertechnologien und deren Einsatzmöglichkeiten in der indischen Bioenergiebranche.
