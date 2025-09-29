Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Ausschusssitzung des Plauener Stadtrates muss wiederholt werden: Das ist der Grund

Blick in den großen Saal des Rathauses: Widerspruch gegen alle getroffenen Beschlüsse. Bild: Ellen Liebner
Blick in den großen Saal des Rathauses: Widerspruch gegen alle getroffenen Beschlüsse. Bild: Ellen Liebner
Ausschusssitzung des Plauener Stadtrates muss wiederholt werden: Das ist der Grund
Von Swen Uhlig
Alle 13 Beschlüsse, die der Plauener Vergabeausschuss Mitte September gefasst hat, sind ungültig. Jetzt müssen die Räte noch mal ran. Das ist mit zusätzlichen Kosten verbunden.

In Plauen muss eine Ausschusssitzung des Stadtrates wiederholt werden. Grund: In der Beratung des Vergabeausschusses Mitte September hatte eine Stadträtin abgestimmt, die dazu nicht berechtigt war. Daher habe Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU) alle in der Sitzung gefassten Beschlüsse widerrufen müssen, heißt es aus dem Rathaus.
