Ausschusssitzung des Plauener Stadtrates muss wiederholt werden: Das ist der Grund

Plauen
Alle 13 Beschlüsse, die der Plauener Vergabeausschuss Mitte September gefasst hat, sind ungültig. Jetzt müssen die Räte noch mal ran. Das ist mit zusätzlichen Kosten verbunden.
In Plauen muss eine Ausschusssitzung des Stadtrates wiederholt werden. Grund: In der Beratung des Vergabeausschusses Mitte September hatte eine Stadträtin abgestimmt, die dazu nicht berechtigt war. Daher habe Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU) alle in der Sitzung gefassten Beschlüsse widerrufen müssen, heißt es aus dem Rathaus.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.