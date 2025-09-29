Ausschusssitzung des Plauener Stadtrates muss wiederholt werden: Das ist der Grund

Alle 13 Beschlüsse, die der Plauener Vergabeausschuss Mitte September gefasst hat, sind ungültig. Jetzt müssen die Räte noch mal ran. Das ist mit zusätzlichen Kosten verbunden.

In Plauen muss eine Ausschusssitzung des Stadtrates wiederholt werden. Grund: In der Beratung des Vergabeausschusses Mitte September hatte eine Stadträtin abgestimmt, die dazu nicht berechtigt war. Daher habe Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU) alle in der Sitzung gefassten Beschlüsse widerrufen müssen, heißt es aus dem Rathaus.