Außergewöhnliche Obsternte im Vogtland: „Die Bäume haben im Vorjahr Urlaub gemacht“

Äpfel, Pflaumen, Kirschen - Obstbäume tragen in diesem Jahr deutlich mehr Früchte als üblich. Woran es liegt - und wie Kleingärtner in Plauen mit dem Phänomen umgehen.

In den Parzellen des Kleingartenvereins „Weißer Stein“ in Plauen fällt die Obsternte in diesem Jahr außergewöhnlich aus. Der Ertrag sei doppelt so groß wie in normalen Jahren, berichtet Vereins-Chef Daniel Steglich. „Wir selbst können das alles gar nicht verarbeiten“, fügt er hinzu.