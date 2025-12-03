Auto abschleppreif nach Unfall in Mühltroff

Plauen
Ein 79-Jähriger hat das Vorfahrtsrecht einer 49-Jährigen missachtet. Was die Folgen waren.
Bei einem Unfall am Dienstag, 2. Dezember, sind in Mühltroff zwei Autos zusammengestoßen. Das hat die Polizei mitgeteilt. Der Unfall ist gegen 17.30 Uhr auf der Kreuzung Friedrich-August-Straße/Langenbacher Straße passiert. Ein 75-jähriger VW-Touran-Fahrer missachtete laut Polizei die Vorfahrt einer 49-jährigen VW-Caddy-Fahrerin. Die Frau...
