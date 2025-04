Auto beim Abbiegen übersehen: Hoher Sachschaden und ein verletztes Kind in Plauen

Bei dem Verkehrsunfall am Sonntagmittag entstand Sachschaden von rund 25.000 Euro. Über Details informierte die Polizei am Montag.

Erheblicher Sachschaden ist am Sonntagmittag bei einem Verkehrsunfall in Plauen entstanden. Zudem wurde ein Kind verletzt. Wie die Polizei am Montag informierte, befuhr gegen 12.15 Uhr eine 40-jährige Opel-Fahrerin die Äußere Reichenbacher Straße in Richtung stadteinwärts und wollte vor dem Gondelteich Kleinfriesen in die Falkensteiner...