MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Automarkt 2025 im Vogtland: Neuwagen rückläufig, Gebrauchte und E-Autos boomen

Wer ist unter den Top 3 der zugelassenen Fahrzeuge im Vogtland?
Wer ist unter den Top 3 der zugelassenen Fahrzeuge im Vogtland? Bild: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa
Toyota Geipel an der Schöpsdrehe in Plauen.
Toyota Geipel an der Schöpsdrehe in Plauen. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Hybride und E-Autos sind im Trend. Auch bei Toyota-Geipel in Plauen.
Hybride und E-Autos sind im Trend. Auch bei Toyota-Geipel in Plauen. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Wer ist unter den Top 3 der zugelassenen Fahrzeuge im Vogtland?
Wer ist unter den Top 3 der zugelassenen Fahrzeuge im Vogtland? Bild: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa
Toyota Geipel an der Schöpsdrehe in Plauen.
Toyota Geipel an der Schöpsdrehe in Plauen. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Hybride und E-Autos sind im Trend. Auch bei Toyota-Geipel in Plauen.
Hybride und E-Autos sind im Trend. Auch bei Toyota-Geipel in Plauen. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Plauen
Automarkt 2025 im Vogtland: Neuwagen rückläufig, Gebrauchte und E-Autos boomen
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

VW bleibt die am häufigsten neu zugelassene Automarke im Vogtland. Trotzdem änderte sich in den vergangenen Monaten einiges. Wer die Top-Drei-Marken sind und wie es um China-Autos steht.

Die Autoindustrie ist im vergangenen Jahr von negativen Schlagzeilen geprägt gewesen. Über Südwestsachsen brach eine Entlassungswelle herein. Neben dem Volkswagen Werk in Zwickau mussten auch Zuliefererbetriebe Stellen streichen oder ganz schließen. Sie konnten ihre Produktion unter dem wirtschaftlichen Druck nicht aufrechterhalten.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19:02 Uhr
2 min.
Hoffmann doch auf Tournee-Podest - Slowene disqualifiziert
Felix Hoffmann wird bester Deutscher zum Tournee-Auftakt.
Felix Hoffmann freut sich als Vierter beim Auftakt der Vierschanzentournee - und darf wenig später sogar über einen Podestplatz jubeln. Bei einem Konkurrenten ist der Anzug nicht regelkonform.
19:10 Uhr
3 min.
Box-Star Joshua in Unfall mit zwei Toten verwickelt
Anthony Joshua wurde bei einem Verkehrsunfall in Nigeria verletzt. (Archivbild)
Der frühere britische Schwergewichts-Weltmeister Anthony Joshua wird bei einem folgenschweren Verkehrsunfall in Nigeria verletzt. Die Polizei und der Promoter des 36-Jährigen äußern sich.
25.11.2025
4 min.
Weshalb Zwickau beim öffentlichen Ladenetz für E-Autos glänzt
Seit dem Frühjahr am Netz, aber bislang wenig genutzt: der Ladepark an der Otto-Hahn-Straße in Eckersbach.
Der Landkreis landet in Rankings immer weit vorn. Das liegt an Zwickau, wo viele Ladesäulen entstanden sind. Dabei hat auch VW die Hände mit im Spiel. Der nächste Schnellladepark ist schon in Sicht.
Jan-Dirk Franke
07:50 Uhr
5 min.
Verkaufsstart für Raketen in Chemnitz: Stundenlanges Anstehen und eine Rechnung von 851,70 Euro
Ronny Glasek, Justin Klima und Jonas Müller (v. l.) haben es krachen lassen. Mehr als 800 Euro liegen da in den zwei Körben.
Noch bevor die ersten Supermärkte, Discounter und Fachverkäufer am Montag öffneten, standen in ganz Chemnitz die Menschen Schlange, um die beste Pyrotechnik zu ergattern. Was treibt diese Leute an?
Denise Märkisch und Elisa Leimert
28.12.2025
3 min.
Sachsenderby zwischen Crimmitschau und Weißwasser vor ausverkauftem Haus ohne Zwischenfälle: „Das war Werbung für Eishockey“
Update
Blick auf die Warteschlange vor dem Kunsteisstadion im Sahnpark. Sie reichte bis zur Froschbrücke.
Zuschauer-Ansturm im Kunsteisstadion im Sahnpark: 5222 Besucher haben am Sonntag für eine tolle Kulisse gesorgt. Welches Fazit die Polizei zieht und über was sich ein Eispiraten-Gesellschafter freut.
Holger Frenzel
04.12.2025
4 min.
Verband: Politik kann E-Auto-Nachfrage deutlich ankurbeln
Der Elektroautoabsatz ist im November in Deutschland erneut deutlich gestiegen. (Archivbild)
Die Nachfrage nach E-Autos hat sich im laufenden Jahr zwar deutlich erholt - doch Fachleute gießen Wasser in den Batteriewein. Die Entwicklung im kommenden Jahr hänge von der Politik ab.
Mehr Artikel