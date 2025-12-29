Automarkt 2025 im Vogtland: Neuwagen rückläufig, Gebrauchte und E-Autos boomen

VW bleibt die am häufigsten neu zugelassene Automarke im Vogtland. Trotzdem änderte sich in den vergangenen Monaten einiges. Wer die Top-Drei-Marken sind und wie es um China-Autos steht.

Die Autoindustrie ist im vergangenen Jahr von negativen Schlagzeilen geprägt gewesen. Über Südwestsachsen brach eine Entlassungswelle herein. Neben dem Volkswagen Werk in Zwickau mussten auch Zuliefererbetriebe Stellen streichen oder ganz schließen. Sie konnten ihre Produktion unter dem wirtschaftlichen Druck nicht aufrechterhalten. Die Autoindustrie ist im vergangenen Jahr von negativen Schlagzeilen geprägt gewesen. Über Südwestsachsen brach eine Entlassungswelle herein. Neben dem Volkswagen Werk in Zwickau mussten auch Zuliefererbetriebe Stellen streichen oder ganz schließen. Sie konnten ihre Produktion unter dem wirtschaftlichen Druck nicht aufrechterhalten.