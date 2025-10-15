Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Azubis händeringend gesucht – und gefunden: Diese jungen Vogtländer sind der Schwimmmeister-Nachwuchs im Plauener Stadtbad

Alles im Griff haben Janina Otto, Ausbilder Michael Wolff, Carlos Krahmer und Ida Schenk (von links) im Bäderbetrieb. Wenn im Stadtbad jemand in Not gerät, muss es schnell gehen. Bild: Ellen Liebner
Alles im Griff haben Janina Otto, Ausbilder Michael Wolff, Carlos Krahmer und Ida Schenk (von links) im Bäderbetrieb. Wenn im Stadtbad jemand in Not gerät, muss es schnell gehen. Bild: Ellen Liebner
Von Sabine Schott
Schwimmlehrer, Technik-Experte, Animateur und Lebensretter: Die Anforderungen an Fachkräfte in Schwimmbädern sind hoch. Auszubildende sind deshalb rar in der Branche. Nicht so in Plauen.

Janina Ottos Element ist das Wasser. Kein Wunder, denn die 19-Jährige ist sozusagen von Schwimmbecken umgeben aufgewachsen. „Meine Mutti Sandra hat im Pausaer Freibad die Gastronomie gemanagt“, berichtet die junge Frau über ihre Kindheit und Jugend. Diese fand draußen am Butterberg inmitten der Natur statt. Für Janina sei daher nie etwas...
14:47 Uhr
1 min.
Technischer Defekt löst Feuer in Autohaus aus
Die Feuerwehr musste in der Nacht im Leipziger Osten tätig werden.
Feueralarm in Paunsdorf: Ein Autohaus brennt, rund 50 Feuerwehrleute löschen den Brand. Ein Brandspezialist findet die Ursache recht schnell.
17.09.2025
4 min.
„Das habe ich noch nie erlebt“: Plauens Bäder-Chef Ronny Adler blickt auf turbulente Saison mit Hochs und Tiefs zurück
Unzufrieden mit der Saison ist Plauens Bäder-Chef Ronny Adler - hier im Freibad Haselbrunn: So lange nass sei‘s noch nie gewesen.
Der diesjährige Sommer war schon zeitig ungewöhnlich heiß, aber dann vor allem nass und kühl. Was Plauens Bäderbetrieb unter diesen Umständen daraus gemacht hat. Eine Bilanz.
Sabine Schott
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
14:45 Uhr
1 min.
Geringswalde: Sperrung auf der B 175 sorgt für Einschränkungen auf den Strecken der Schulbusse
Eine Baustelle in Geringswalde beeinflusst die Routen der Schulbusse (Symbolfoto).
Ab 20. Oktober ist für Kraftfahrer zwischen Altgeringswalde und Geringswalde kein Durchkommen. Was Schüler deshalb bei Busfahrten beachten sollten.
Marion Gründler
27.09.2025
4 min.
Deutliches Besucherplus im Plauener Stadtbad: Schon bald könnte es weiter bergauf gehen
Das Plauener Stadtbad verzeichnet ein deutliches Besucherplus.
Bäderchef Ronny Adler hat Kassensturz gemacht und soeben die Jahresbilanz für 2024 vorgelegt. Finanziell steckt die Bädergesellschaft in den roten Zahlen. Doch eine geplante Investition gibt Hoffnung.
Bernd Jubelt
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Lutz Reinhold erkrankt an aggressiver Krebsform - und gibt sich kämpferisch
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
