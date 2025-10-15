Azubis händeringend gesucht – und gefunden: Diese jungen Vogtländer sind der Schwimmmeister-Nachwuchs im Plauener Stadtbad

Plauen
Schwimmlehrer, Technik-Experte, Animateur und Lebensretter: Die Anforderungen an Fachkräfte in Schwimmbädern sind hoch. Auszubildende sind deshalb rar in der Branche. Nicht so in Plauen.
Janina Ottos Element ist das Wasser. Kein Wunder, denn die 19-Jährige ist sozusagen von Schwimmbecken umgeben aufgewachsen. „Meine Mutti Sandra hat im Pausaer Freibad die Gastronomie gemanagt“, berichtet die junge Frau über ihre Kindheit und Jugend. Diese fand draußen am Butterberg inmitten der Natur statt. Für Janina sei daher nie etwas...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.