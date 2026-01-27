Bahn modernisiert Teil der Sachsen-Franken-Magistrale: Gemeinde im Vogtland macht Weg frei

Plauen
Zwischen Reuth und Gutenfürst will die Bahn im nächsten Jahr Modernisierungsarbeiten starten. Die Gemeinde Weischlitz hat jetzt Weichen dafür gestellt.
Die Deutsche Bahn plant, auf der Bahnstrecke Leipzig-Hof den Abschnitt zwischen Reuth und Gutenfürst zu modernisieren. Vorgesehen ist, Leit- und Sicherungstechnik inklusive der Signale zu erneuern sowie neue Modulgebäude für elektronische Stellwerke in Gutenfürst und Reuth zu errichten. Dazu sind auch Tiefbauarbeiten beim Verlegen von Kabeln...
