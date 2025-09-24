Bahnübergang in Plauen blockiert: Das war der Grund für die halbseitige Straßensperrung

Plauen
Ein Silobehälter und Baustelleneinrichtungen sorgten für eine halbseitige Sperrung der Chrieschwitzer Straße unmittelbar am Bahnübergang. Was ging dort vonstatten?
Die Infra-Go AG - ein Tochterunternehmen der Deutschen Bahn - hat an der Bahnstrecke Gera-Weischlitz im Stadtgebiet von Plauen Hangsicherungsarbeiten durchgeführt und Entwässerungsgräben instandgesetzt. Das ist in den vergangenen Tagen der Grund für Einschränkungen am Bahnübergang Chrieschwitzer Straße gewesen. Die Straße war wegen eines...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.