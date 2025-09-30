Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • „Balkonkraftwerk? Ich jetzt auch!“ - Ein Plauener über seinen Weg zur grünen Energie

In den Morgenstunden bringen die Panels am Haus von Heiko Flachs die größte Leistung.
In den Morgenstunden bringen die Panels am Haus von Heiko Flachs die größte Leistung. Bild: Ellen Liebner
In den Morgenstunden bringen die Panels am Haus von Heiko Flachs die größte Leistung.
In den Morgenstunden bringen die Panels am Haus von Heiko Flachs die größte Leistung. Bild: Ellen Liebner
Plauen
„Balkonkraftwerk? Ich jetzt auch!“ - Ein Plauener über seinen Weg zur grünen Energie
Redakteur
Von Claudia Bodenschatz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Balkonkraftwerke, die Solarpanels für jedermann, erfreuen sich im Vogtland großer Beliebtheit. Auch die Nachfrage nach Speichersystemen wächst. Welche Erfahrungen ein Neueinsteiger in Plauen macht.

„Im Moment schaue ich noch viel in die App.“ Heiko Flachs lacht. „Das wird bald nachlassen. Aber gerade ist es noch eine schöne Spielerei.“ Seit wenigen Wochen hängen an seinem Einfamilienhaus im Plauener Ortsteil Großfriesen vier Solarmodule, ein sogenanntes Balkonkraftwerk. „Eher Terrassenkraftwerk“, sagt Flachs. Denn die befindet...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
09:09 Uhr
1 min.
Stück des neuen Marktplatzes in der Alten Baumwolle wird freigegeben
Die Alte Baumwolle in Flöha wird zum Ortszentrum umgestaltet.
Ein weiterer Abschnitt des Marktplatzes in Flöha wird eröffnet. Dort trifft Geschichte auf Moderne. Was hat es mit dem Wasserlauf auf sich?
Julia Czaja
11.08.2025
3 min.
Demokratieverein Colorido verlässt Plauener Bahnhofsgebäude: „Es ist nicht nachvollziehbar“
Ein Blick in den Oberen Bahnhof. Colorido nutzte eine Fläche auf der linken Seite hinten.
Über ein Jahr lang hat der Verein eine Fläche im Oberen Bahnhof belebt - mit Erfolg. Warum der Verein jetzt weichen musste und wie es dort nun weitergeht.
Claudia Bodenschatz
29.09.2025
4 min.
„Schlag ins Gesicht“: Schoeller kündigt nach Schließung der Papierfabrik Penig Millionen-Investition in Osnabrück an
Die Papierfabrik Penig ist seit drei Monaten geschlossen. Nun wird bekannt: Schoeller investiert Millionen in den Standort Osnabrück.
Während in das Werk in Osnabrück investiert wird, bleibt die Zukunft der Papierfabrik in Penig ungewiss. Bei den Peniger Mitarbeitern sorgt das für gemischte Gefühle.
Julia Czaja
18.08.2025
1 min.
Nach Aus im Plauener Bahnhofsgebäude: Demokratieverein Colorido startet Petition
Ein Blick in den Oberen Bahnhof. Colorido nutzte eine Fläche auf der linken Seite hinten.
Der Verein kämpft für den Erhalt der Räume im Oberen Bahnhof. Über ein Jahr lang hatte Colorido die Fläche belebt. Die Deutsche Bahn beendete das Projekt.
Claudia Bodenschatz
09:01 Uhr
2 min.
IT-System am Flughafen BER könnte bis Sonntag wieder laufen
Fluggästen wird empfohlen, online einzuchecken (Archivbild).
Seit mehr als einer Woche müssen Reisende am Hauptstadtflughafen BER wegen eines Cyberangriffs viel Geduld mitbringen. Jetzt gibt es einen Lichtblick.
Mehr Artikel