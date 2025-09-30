„Balkonkraftwerk? Ich jetzt auch!“ - Ein Plauener über seinen Weg zur grünen Energie

Balkonkraftwerke, die Solarpanels für jedermann, erfreuen sich im Vogtland großer Beliebtheit. Auch die Nachfrage nach Speichersystemen wächst. Welche Erfahrungen ein Neueinsteiger in Plauen macht.

„Im Moment schaue ich noch viel in die App." Heiko Flachs lacht. „Das wird bald nachlassen. Aber gerade ist es noch eine schöne Spielerei." Seit wenigen Wochen hängen an seinem Einfamilienhaus im Plauener Ortsteil Großfriesen vier Solarmodule, ein sogenanntes Balkonkraftwerk. „Eher Terrassenkraftwerk", sagt Flachs. Denn die befindet...