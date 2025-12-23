Barbesuch in Plauen endet mit Messerstichen: Mann schwer verletzt in eigener Wohnung aufgefunden

Mitten im Stadtzentrum streiten sich am Montagabend zwei Männer. Vorher saßen sie in einer Bar zusammen. Dann zieht ein Mann ein Messer und sticht zu.

Nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung im Plauener Zentrum ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Ein 66-jähriger Mann wurde am Montagabend niedergestochen und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.