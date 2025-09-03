Bauarbeiten im Plauener Rathaus: Was wird aus dem früheren Spitzenmuseum?

Nach dem Auszug des Spitzenmuseums gab es mehrere Ideen, wie die leergezogenen Räume genutzt werden können. Auch ein Einzug der Plauener Tourist-Information war im Gespräch. Was ist daraus geworden?

Es ist das Schmuckstück Plauens am Altmarkt und gleichzeitig das Wahrzeichen der Stadt: das Alte Rathaus mit seinem sehenswerten Renaissancegiebel von 1548. Neben dem Trausaal des Standesamtes im Obergeschoss beheimatete das Gebäude über Jahrzehnte das Plauener Spitzenmuseum. Ende Oktober 2023 war Schluss. Das Museum schloss und das Inventar...